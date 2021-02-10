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İDO ve BUDO'nun bazı seferleri hava şartlarının elverişsiz olması nedeniyle iptal edildi

Marmara Bölgesi’nde devam eden şiddetli fırtına nedeniyle İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri'nn (BUDO) bazı seferleri iptal edildi.

İDO ve BUDO'nun bazı seferleri hava şartlarının elverişsiz olması nedeniyle iptal edildi

Meteoroloji'nin günler öncesinden duyurduğu fırtına ve kuvvetli rüzgar Marmara Bölgesi’nde etkisini sürdürmeye devam ediyor. Bölgede dün İDO ve BUDO seferlerinden bir kaçı iptal edilmişti. Bugün de  devam eden olumsuz hava şartları nedeniyle bazı seferlerde yine iptaller söz konusu oldu. 

İDO

İDO’nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 07.45 Kabataş-Kadıköy-Bursa, 08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy, 13.00 Bursa-Yenikapı-Kadıköy, 13.00 Yalova-Pendik, 13.00 Pendik-Yalova, 15.50 Kadıköy-Yenikapı-Armutlu Tatil Köyü-Armutlu-Bursa seferleri olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildi.

İDO ve BUDO'nun bazı seferleri hava şartlarının elverişsiz olması nedeniyle iptal edildi

BUDO

BUDO ise bazı seferlerinin iptal edildiğini internet sitesinden şöyle duyurdu, 07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edilmiştir.

İDO ve BUDO'nun bazı seferleri hava şartlarının elverişsiz olması nedeniyle iptal edildi

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