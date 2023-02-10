İdris Arıkan kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? CNN Türk Haber müdürü İdris Arıkan'ın biyografisi

CNN Türk Haber müdürü İdris Arıkan yorum ve analizleri ile çok dikkat çekmektedir. İdris Arıkan'ı izleyiciler internet arama motorlarında İdris Arıkan kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? mesleği ve kariyeri nedir? sorularının yanıtlarını araştırıyor. İdris Arıkan'ın biyografisi haberimizde....

İDRİS ARIKAN KİMDİR? BİYOGRAFİSİ

İdris Arıkan eğitimini İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümünde tamamlamıştır. Yine aynı üniversitede Gazetecilik bölümünde yüksek lisans yapmıştır. Kerkük Yanıyor isimli belgesele imza atmıştır. Filistin, Yunanistan, Sudan, Irak, Afganistan, Pakistan, Lübnan, İsrail, gibi ülkelerde görev yapmıştır. Daha önce Süperkanal Haber Merkezi’nde muhabir, Kanal 6 İstanbul Haber muhabiri ve prodüktörü, İhlas Haber Ajansı Dış Haberler editörü, İhlas Haber Ajansı Dış Haberler muhabiri, gibi görevlerde bulunduktan sonra sonrasında CNN Türk’te çalışmaya başlamış, şimdilerde CNN Türk’te haber müdürü olarak görev yapmaktadır.

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İdris Arıkan'ın nereli ve kaç yaşında olduğu bilinmemekte olup araştırmalar yapılmaktadır. siz değerli okuyucularımız bilgi sahi iseniz yorum bölümden bize yazabilirsiniz.