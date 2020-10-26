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İETT otobüsünde cinsel taciz skandalı !

İstanbul'da İstinye- Kabataş seferi esnasında İETT otobüsünde bir yolcu etrafındakilere aldırış etmeden yan koltukta oturan kadına bakarak mastürbasyon yaptı. Tacize uğrayan kadın tarafından görüntüler kaydedildi. Paylaşılan görüntülere Twitter'da #TacizeDurDe etiketiyle tepkiler yağdı.

İstanbul'da İstinye - Kabataş seferi esnasında İETT otobüsünde bir yolcu etrafındakilere aldırış etmeden yan koltukta oturan kadına bakarak mastürbasyon yaptı. Tacize uğrayan kadın tarafından görüntüler kaydedildi. Paylaşılan görüntülere Twitter'da  #TacizeDurDe etiketiyle tepkiler yağdı. 

Geçtiğimiz günlerde Metro Turizm'de  muavininin 17 yaşındaki genç kıza baka baka mastürbasyon yapmasının etkileri devam ederken yine aynı şekilde bir olay İstanbul'da bir  belediye otobüsünde yaşandı.

HER ANINI CEP TELEFONU İLE KAYIT ETTİ

İstinye Dereiçi -Kabataş seferini yapan İETT otobüsünde dün öğle saatlerinde kaydedilen görüntülerde otobüste seyahat eden bir yolcu, yan koltuğunda oturan bir kadını izleyerek cinsel tacizde bulundu. Cinsel saldırı anı, tacize uğrayan kadın tarafından cep telefonu kamerasıyla an be an kaydedildi.

ETRAFINDAKİLERE ALDIRIŞ ETMEDEN DEVAM ETTİ

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, tacize uğrayan kadın yolcunun kendisini kayda aldığını fark etmeyen sapık adamın, etrafında bulunan kişilere  rağmen cinsel tacizini sürdürdüğü görülüyor. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine birçok vatandaş, #TacizeDurDe etiketiyle yaşanan çirkin olaya tepki gösterdi.



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