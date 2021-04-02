Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınında, aşılamanın yaygınlaşmasıyla birlikte alınan kademeli normalleşme kararı ardından vaka sayılarındaki ani yükseliş, yeni kısıtlama kararlarının alınmasına sebep oldu. Çok yüksek riskli il kategorisine giren İstanbul'da da bu kapsamda, cuma günü saat 21.00'den pazartesi saat 05.00'e dek sokağa çıkma kısıtlaması uyuglanacak. Peki hafta sonu toplu taşıma araçları çalışacak mı? İşte İETT sokağa çıkma yasağı saatleri | Hafta sonu İETT çalışıyor mu?

HAFTA SONU İETT ÇALIŞIYOR MU?

İçişleri Bakanlığı yetkililerinin yayımladığı genelgeye göre, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından, üretimin aksamaması adına bazı çalışanlar muaf tutulacak. Bu kişilerin ulaşımını sağlamak adına İETT de faaliyetlerine devam edecek. Ancak sefer saatlerinde değişiklik yapılarak seyreltilme uygulanması sebebiyle yola çıkılmadan önce kullanılacak İETT'nin sefer saatlerinin kontrol edilmesi, vatandaşların yararına olacaktır.

İETT SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ

İETT'nin resmi internet sitesinde, "Toplu ulaşımda kısıtlama düzenlemesi" bailığıyla yayımlanan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"Koronavirüs ile mücadele amacıyla uygulanacak tedbirler, bugün saat 20.00'de devreye girecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, hafta sonları uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle, raylı sistem tarifesini yeniden düzenledi. Otobüs, metrobüs ve deniz ulaşımı seferlerinde ise değişiklik yapılmayacak.

Bu akşamdan itibaren hafta sonları uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle, İETT otobüsleri, metrobüs hattı, Şehir Hatları vapurları ile özel deniz motorlarının seferlerinde herhangi bir değişiklik yapılmayacak.

Özel halk otobüsleri ile erguvan otobüslerinde, sık aralıkla çalışan hatlarda frekans 15 dakikaya çekilecek. Sefer aralığı daha geniş olanlara müdahale edilmeyecek. Yoğun hatlar için filo yedeği bulundurulacak. Gerekli durumlarda filo yönetimi tarafından ek seferler konulacak.

Metro, fünikuler ve tramvay seferlerine, hafta içi hali hazırda uygulanan çalışma tarifesiyle devam edilecek.

Hafta sonu ise 06:00 - 09:00 ve 20:00 - 24:00 arasında izinli vatandaşlar için seferler 15 dakika aralıklarla devam edecek. 09:00-10:00 saatleri arasında otobüs sayası artırılacak. 10:00-20:00 saatleri arasında da hafta sonu normal tarifesiyle çalışılacak.

Hafta içi mevcut tarifeyle yapılacak teleferik seferleri, hafta sonu ise sadece 10:00 – 20:00 saatleri arasında halihazırdaki hafta sonu tarifesiyle gerçekleştirilecek."

HAFTA SONU MARMARAY SAATLERİ