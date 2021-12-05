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  3. İfşa açıklamasında bulunan Bircan Bali'nin önerisi dikkat çekti: "Bence öpün ilişki öpüşünce güzel"

İfşa açıklamasında bulunan Bircan Bali'nin önerisi dikkat çekti: "Bence öpün ilişki öpüşünce güzel"

Armağan Çağlayan'ın Zor ama Sor programına konuk olan Söylemezsem Olmaz programının sunucusu Bircan Bali ifşa açıklamasında bulunurken "Bence öpün ilişki öpüşünce güzel" önerisiyle dikkatleri üzerine çekti.

Armağan Çağlayan'ın Zor ama Sor programına Bircan Bali konuk oldu. Açıklamasında "Hiç dostum kalmadı" diyen Bircan Bali yaptığı programla ilgili "Benim hep bir fikrim var. Duramam ben. Artık evde konuşmuyorum parasız olduğu için" dedi.

"PARA ALIYORUM"

Bircan Bali işi ticarete döktüğünü söyleyerek "Instagram'a da parayla yazıyorum. Bir şey tavsiye edeceksem para alıyorum" açıklamasında bulundu.

İfşa açıklamasında bulunan Bircan Bali'nin önerisi dikkat çekti: Bence öpün ilişki öpüşünce güzel

"BANA ZABITA GÖZÜYLE BAKILIYOR"

Bircan Bali yorumcu olarak çok tanındığını, çok önemli olduğunu ifade ederek, "Magazin dünyasındaki figürler için önemliyim. Bir yere giriyorum komple sistem değişiyor. Masadaki bütün ahlaksız şeyler birden ahlaklı hale geliyor. Sanki ben ahlak bekçisiymişim gibi. Bana zabıta gözüyle bakılıyor."  dedi.

"BENİ BÖYLE ŞEYLER GÜÇLENDİRİYOR"

Özel fotoğraflarının sızmasıyla ilgili de soruları yanıtlayan Bali konuşmasında "Birini seviyorsun öpüyorsun, bekarsın bekar. Biriyle özel yazışmaların var en özelini yaşıyorsun. Sonra bunu ifşa eden mi suçlu ben mi? Birine k.hbelik yaparak yapmadığımı düşünüyorum. Ayrıldığım için ifşa eden yapar bunu. Beni böyle şeyler güçlendiriyor. Ben bilerek içkili ve bikinili fotoğraf koymuyorum. Bu içmediğim anlamına gelmez. Siz ilişkilerinizle kütüphane kitap mı okuyorsunuz? Yazık! Bence öpün ilişki öpüşünce güzel" dedi.

İfşa açıklamasında bulunan Bircan Bali'nin önerisi dikkat çekti: Bence öpün ilişki öpüşünce güzel

EN BÜYÜK HAYALİ SİYASETE GİRMEK

Gülben Ergen ile kişisel bir sorunu olmadığını da açıklayan Bali, en büyük hayalinin siyasete girmek olduğunu belirtti.

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