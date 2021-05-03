İftar saatlerinde 11. kattan düşen 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Olay, Kayseri'de meydana geldi. 13. katlı bir apartmanın 11. katında bulunan dairenin penceresinden düşen 4 yaşındaki çocuk Yusuf Eymen Akyol öldü.
Kayseri, Merkez Melikgazi ilçesi Sakarya Mahallesi Sarıçimen Sokak'ta bulunan 13 katlı binanın 11. katında oturan Yusuf Eymen Akyol, pencereden aşağı düştü. Olayı gören çevredeki vatandaşlar dumu sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yusuf'un hayatını kaybettiğini belirledi.
KÜÇÜK ÇOCUĞUN AİLESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Akyol'un sinir krizi geçiren anne ve babasına sağlık ekipleri müdahale etti.
Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Yusuf'un cesedi hastane morguna kaldırıldı.