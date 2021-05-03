İftar saatlerinde 11. kattan düşen 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybettiYeşim Salkım'dan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'a tepki!Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav yerleri açıklandı mı? | Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri | e-devlet sözleşmeli öğretmenlik mülakat yeri sorgulamaBiyoenerji tesisinde yangın çıktı!Hastanelik oldu! Salih Uçan'ın son durumuna ilişkin açıklama3 Mayıs 2021 Pazartesi Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu| Vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?Serdar Aziz Erzurumspor maçında oynamayacak mı? | Serdar Aziz Fenerbahçe - Erzurumspor maç kadrosunda neden yok?Fenerbahçe - Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Fenerbahçe - Erzurumspor maçı ilk 11'lerBBG'de yarışmıştı! Alper Demir koronavirüse yenik düştüAlper Demir Biri Bizi Gözetliyor yarışmasındaki hali | BBG Alper Demir kimdir? Kaç yaşındaydı? | Öldü mü? | BBG Alper Demir neden öldü?
İstanbul19 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. İftar saatlerinde 11. kattan düşen 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

İftar saatlerinde 11. kattan düşen 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Olay, Kayseri'de meydana geldi. 13. katlı bir apartmanın 11. katında bulunan dairenin penceresinden düşen 4 yaşındaki çocuk Yusuf Eymen Akyol öldü.

İftar saatlerinde 11. kattan düşen 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Kayseri, Merkez Melikgazi ilçesi Sakarya Mahallesi Sarıçimen Sokak'ta bulunan 13 katlı binanın 11. katında oturan Yusuf Eymen Akyol, pencereden aşağı düştü. Olayı gören çevredeki vatandaşlar dumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yusuf'un hayatını kaybettiğini belirledi.

İftar saatlerinde 11. kattan düşen 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

KÜÇÜK ÇOCUĞUN AİLESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Akyol'un sinir krizi geçiren anne ve babasına sağlık ekipleri müdahale etti.

Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Yusuf'un cesedi hastane morguna kaldırıldı.

İftar saatlerinde 11. kattan düşen 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Berkem Temizel
Gece Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT