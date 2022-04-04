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  3. İftar sofrasında bu duayı eden anasından doğmuş gibi günahtan sıyrılacak!

İftar sofrasında bu duayı eden anasından doğmuş gibi günahtan sıyrılacak!

Cübbeli Ahmet Hoca, iftar sofrası başında edilecek mübarek duayı okurlarına sundu. Peygamber efendimiz Muhammed Mustafa (s.a.v) bu duayı okuyan, anadan doğmuş gibi günahtan sıyrılacak diye buyurdu.

İftar sofrasında bu duayı eden anasından doğmuş gibi günahtan sıyrılacak!

Cübbeli Ahmet Hoca olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, Ramazan ayına özel sohbetinde, iftardan hemen önce okunacak duaya yer verdi. Hz. Muhammed (s.a.v)'ın "Allah'ın ve benim en sevdiğim dua" dediği bu kelimeleri okursanız eğer, anadan doğmuş gibi günahtan sıyrılacak, dünya ve ahiret bütün işlerinizi yoluna koyacaksınız. Cübbeli Ahmet Hoca bu duanın çocuklara da öğretilmesi gerektiğine dikkat çekti.

İftar sofrasında bu duayı eden anasından doğmuş gibi günahtan sıyrılacak!

İFTAR SOFRASINDA OKUNACAK DUA

Cübbeli Ahmet Hoca, Hz. Muhammed (s.a.v)'ın bu duayı okuyanın günahlarının silineceği müjdesini verdiğini söyleyerek, iftar sofrasında "Estağfirullah el azim ellezi la ilahe illa hüvel hayyel kayyume ve etûbu ileyh tevbete abdin zalimin li nefsihi la yemlikü li nefsihi mevten vela hayaten ve la nuşura." duasının okunması gerektiğine dikkat çekti.

İftar sofrasında bu duayı eden anasından doğmuş gibi günahtan sıyrılacak!

Duanın anlamı: Kendisinden başka ilah olmayan, hakikî hayatla diri olan Hay, her şeyi ayakta tutan Kayyum olan büyük Allah’dan beni bağışlamasını istiyor ve -bütün benliğimle- ona tövbe edip, yöneliyorum; nefsine / kendine zulmetmiş, üstelik nefsi için ne ölümü, ne hayatı ve ne de öldükten sonra dirilmeyi elinde tutamayan bir kulun tövbesiyle / yönelişiyle (tövbe ediyorum)."

İftar sofrasında bu duayı eden anasından doğmuş gibi günahtan sıyrılacak!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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