İftarda meyve yemek zehirliyor! Okuduklarınıza sizler de inanamayacaksınız!

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte, Müslümanlar dini vazifelerini yerine getirmek adına oruç tutuyor. Gün boyu midesini ve nefsini terbiye eden Müslümanlar, akşam ezanının ardından iftar yaparak, şükretmenin ve Allah'ın bize verdiği nimetlerin ne yüce olduğunu idrak ediyorlar. Allah-u Teala'nın bizlere verdiği muazzam yiyecekleri yedikten hemen sonra, hediye paketleriyle bizlere sunduğu meyveleri yersek ne mi olur? Gelin hep birlikte inceleyelim...

SİROZA KADAR SÜRÜKLÜYOR

İftar vakti yemeklerinizi yediniz, suyunuzu veya meşrubatınızı içtiniz ve midenizi doyurdunuz. Hemen ardından sulu sulu tabakta duran meyveyi aşerdiniz. Yiyecek misiniz? Artık istemeyeceksiniz. Meyve, yemekten hemen sonra yenirse, daha önce mideye inmiş ve sindirilmeleri için 2-3 saate ihtiyaçları olan yiyecekler sebebiyle sindirim kapısı kapalıdır. Dolayısıyla yediğiniz meyvelere midenizde bağırsaklarınızda yüz çevirecektir.

Bu sırada, meyve, sıcak ve nemli bir ortamda sıkışıp kalır. Bu da onun ma­yalanmasına ve diğer besinleri zehirlemesine sebep olur. Aynı zamanda daha önceki saatlerde yediğiniz yemeklerin dahi vitaminlerini öldürecektir. Süreç sonucu, hayatınız boyunca ağzınıza içki sürmeseniz bile sırf bu yüzden siroz olma ihtimaliniz artar.

Meyvelerinizi, yemeklerinizi yedikten en az 2 saat sonra tüketmenizde fayda var.