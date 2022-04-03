Süper Loto sonuçları 3 Nisan 2022 Pazar|03.04.2022 Süper Loto Sonuç sorgulama ekranıİftarda meyve yemek zehirliyor! Okuduklarınıza sizler de inanamayacaksınız!İftarın hemen ardından şişkinlik mi hissediyorsunuz? İşte yapmanız gereken 4 basit şey! Ankaragücü- Eyüpspor maçı canlı izle |  Ankaragücü- Eyüpspor maçı TRT Spor canlı yayın izle linkiAltınordu- Adanaspor maçı canlı izle | Altınordu- Adanaspor maçı TRT Türk canlı yayın izle linkiGazeteciler yetmedi bu defa Yönetmen Mantas Kvedaravicius, Ukrayna’da öldürüldü!Trabzonspor–Beşiktaş maçı canlı izle | Beşiktaş - Trabzonspor maçı Bein Sports HD1 canlı yayın izle linkiTV8 canlı yayın Survivor All Star 68. bölüm full, tek parça izle | Survivor All Star son bölüm izle YoutubeTRT 1 canlı yayın Teşkilat 41. bölüm full, tek parça izle | Teşkilat son bölüm izle YoutubeKanal D canlı yayın Yargı 27. bölüm full, tek parça izle | Yargı son bölüm izle Youtube
İstanbul12 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. İftarda meyve yemek zehirliyor! Okuduklarınıza sizler de inanamayacaksınız!

İftarda meyve yemek zehirliyor! Okuduklarınıza sizler de inanamayacaksınız!

İftarda yemeğin yanına meyve bazıları için olmazsa olmazdır. Peki, yemeğin hemen yanına yenen meyvenin insan vücudunu felakete sürükleyebileceğini biliyor muydunuz? İşte detaylar...

İftarda meyve yemek zehirliyor! Okuduklarınıza sizler de inanamayacaksınız!

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte, Müslümanlar dini vazifelerini yerine getirmek adına oruç tutuyor. Gün boyu midesini ve nefsini terbiye eden Müslümanlar, akşam ezanının ardından iftar yaparak, şükretmenin ve Allah'ın bize verdiği nimetlerin ne yüce olduğunu idrak ediyorlar. Allah-u Teala'nın bizlere verdiği muazzam yiyecekleri yedikten hemen sonra, hediye paketleriyle bizlere sunduğu meyveleri yersek ne mi olur? Gelin hep birlikte inceleyelim...

İftarda meyve yemek zehirliyor! Okuduklarınıza sizler de inanamayacaksınız!

SİROZA KADAR SÜRÜKLÜYOR

İftar vakti yemeklerinizi yediniz, suyunuzu veya meşrubatınızı içtiniz ve midenizi doyurdunuz. Hemen ardından sulu sulu tabakta duran meyveyi aşerdiniz. Yiyecek misiniz? Artık istemeyeceksiniz. Meyve, yemekten hemen sonra yenirse, daha önce mideye inmiş ve sindirilmeleri için 2-3 saate ihtiyaçları olan yiyecekler sebebiyle sindirim kapısı kapalıdır. Dolayısıyla yediğiniz meyvelere midenizde bağırsaklarınızda yüz çevirecektir.

İftarda meyve yemek zehirliyor! Okuduklarınıza sizler de inanamayacaksınız!

Bu sırada, meyve, sıcak ve nemli bir ortamda sıkışıp kalır. Bu da onun ma­yalanmasına ve diğer besinleri zehirlemesine sebep olur. Aynı zamanda daha önceki saatlerde yediğiniz yemeklerin dahi vitaminlerini öldürecektir. Süreç sonucu, hayatınız boyunca ağzınıza içki sürmeseniz bile sırf bu yüzden siroz olma ihtimaliniz artar.

İftarda meyve yemek zehirliyor! Okuduklarınıza sizler de inanamayacaksınız!

Meyvelerinizi, yemeklerinizi yedikten en az 2 saat sonra tüketmenizde fayda var. 

İftarda meyve yemek zehirliyor! Okuduklarınıza sizler de inanamayacaksınız!

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT