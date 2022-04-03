İftarı bu besinlerle açan yaşadı! Hem sünnet, hem de çok sağlıklı!

Bin bir aydan daha hayırlı olan Ramazan ayı, kalplere iman, dile sınır, mideye ve nefse terbiye verirken, iftarla birlikte açılan oruç insana farkındalık verip, şükrün kıymetini bildirir. Saatlerce aç kalmanızın hemen ardından ezan okunur okunmaz sizler de pideye veya çorbaya yeltenenlerden misiniz? O halde bu haber tam sizin için... İşte, iftarda ilk tercih etmeniz gereken besinler...

HEM BEREKET, HEM ARINMA

Ramazan'ın en çok bilinen hatalarından birisi de, tüm gün aç kalıp, iftar saati birden mideyi hızlı bir şekilde doldurmaktır. Bu fark edilmeden yapılan en büyük yanlışlardan biridir. Halbuki Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) der ki, karınlarınızı orucunuzu açtığınızda dahi tam doldurmayın. Evet gün boyu çok yoruldunuz, acıktınız ve susadınız. Ancak, tüm bunları birden yediğiniz yemekle sonlandıramazsınız. Bunu yaptığınız takdirde hem midenizi hem de bedeninizi şaşkına çevirirsiniz.

Diyetisyen Kübra Zora, "İftarınızı açtıktan ve çorbalarınızı tamamladıktan sonra hemen yemeğin başına oturmayın. Dileyen namaz kılsın, dileyen ailesiyle sohbet etsin. Bir 10 dakika dinlemeniz hem sindiriminizi kolaylaştıracak, hem de birden şişkinlik yaşamanıza engel olacak" ifadelerini kullandı.

Orucunuzu açarken muhakkak bu gıdalara öncelik verin diyen Diyetisyen Zora, "Sünnet olan hurmayla, su veya sütle açmaktır. En sağlıklısı da budur. Bunlar da yoksa meyve veya sebzeyle açılabilir. Mesela zeytinle açılır. Ateşte pişmiş şeyle, mesela ekmekle, çayla, çorbayla açmamalısınız orucunuzu. Bir hadis-i şerif mealini de örnek verelim, 'İftarı hurmayla açın, zira o berekettir. Şayet hurma bulamazsa suyla iftar edin, çünkü o temizleyicidir.'" ifadelerini kullandı.