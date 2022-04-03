İftarın hemen ardından şişkinlik mi hissediyorsunuz? İşte yapmanız gereken 4 basit şey!

On bir ayın sultanı ramazan, evlere bereket, kalplere iman, nefse terbiye olmaya devam ediyor. Açlıkla imtihan olduğumuz oruç ibadetiyle, şükre kavuştuğumuz iftar sonrası bedene çöken yorgunluğu ortaqdan kaldırmaya hazır mısınız? İftar sonrası şişlik çekenler için 4 basit şeyi sizler için derledik. İşte, iftar esnasında ve sonrasında yapıldığı takdirde sizi şişkinlikten kurtaracak 4 basit şey...

ŞİŞKİNLİKTEN KURTULMAK İÇİN 4 BASİT ŞEY

Gün boyu aç bıraktığımız midemizi elbette iftarda şımartmak istiyoruz. Suyu 4-5 bardak içiyor, yemekleri 2 tabak olmak üzere yiyoruz. Yiyoruz ancak, doğru mu ediyoruz? İşte tüm soruların yanıtları bu haberde...

Gün boyu aç bıraktığımız midemiz aslında iftar vakti bizden tıka baka onu doldurmamızı istemiyor. Belki de isteyeceği en son şeylerden biridir...

1- İftarı suyla açtınız var sayalım. Çok susamış olsanız bile 1 bardaktan fazla su tüketmeyin. Gün boyu aç kalmış midenizi suyla doldurursanız hem karın bölgenizi rahatsız etmiş olursunuz, hem de yediğiniz yiyeceklerin karnınızda patlayacakmış gibi bir his bıraktığını gözlemlersiniz. İlk yapmanız gereken şey, su tüketimini olabildiğince sakin sağlamak.

2- İftarı muhakkak çorbayla açın. Yediğiniz her hangi bir şeyi uzun uzun çiğnemenizde fayda var. Hem bütün bütün yutarsanız sadece yiyecekleri değil, hızlı çiğneme sonucu havayı da yutmuş olursunuz. Bu da daha fazla şişkinlik yaşamanıza sebep olur.

3- Çorba sonrası dinlenin. İftarı çorbayla açtınız diyelim. Hemen üzerine yemek istemeyin. Namaz kılıyorsanız önce namaz kılın, hem böylece bedeniniz de hareket etmiş olur. Kılmıyorsanız biraz ailenizle sohbet edin. Çorba sonrası mutlaka 10 dakika bekleyin. Farkı sizler de gözlemleyeceksiniz.

4- İftar sonrası kılınan namazın bilimsel yönden de insan bedenini rahatlattığı söylenmiş. Eğer namaz kılmıyorsanız, mutlaka iftarınızdan bir 15 dakika sonra basit egzersizler yaparak bedeninize onu unutmadığınızı hatırlatın.

Bu 4 basit şeyi her iftar ve iftar sonrası uyguladığınızda şişkinlikten eser kalmayacağını göreceksiniz.