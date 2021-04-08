İgdaş, Aksa 2021 doğalgaz abonelik ücreti ne kadar?

İgdaş ve Aksa'nın doğalgaz abonelik ücretinin ne kadar olduğu internet kullanıcıları tarafından araştırılmaya başlandı. Biz de haberimizde sizler için merak edilen soruların yanıtına yer verdik. İşte, İgdaş, Aksa doğalgaz abonelik ücreti ne kadar? sorularının yanıtları...

İGDAŞ, AKSA 2021 DOĞALGAZ ABONELİK ÜCRETİ NE KADAR?

İgdaş abonelik ücreti bir sefere mahsus olmak üzere alınırp servis hattının imalatına başlandıktan sonra bedelin iadesi yapılamaz. İgdaş'ın sitesinde yazan bilgiye göre İgdaş abonelik ücreti şu şekildedir:

Konut amaçlı kullanım ve konutlarla aynı binada bulunan konut harici kullanımlar için abone bağlantı bedeli, bağımsız bölümün ilk 200 m2’ si için 749 TL +KDV+Damga Vergisi, 200 m2’ den büyük yerlerde ilave her 100 m2 için 651 TL +KDV+Damga Vergisi tahsil edilir.

Aksa sitesinde yer alan bilgiye göre, 2021 yılı için belirlenen Abone bağlantı bedeli şu şekildedir:

200 m2'a kadar 749 TL + %18 KDV = 883,82 TL + Damga Vergisi,

200 m2'den sonraki her 100 m2 için 651 TL + %18 KDV = 768,18 TL + Damga Vergisi ilave olarak alınacaktır.