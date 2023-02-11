İgnacio Morales kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İgnacio Morales Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İgnacio Morales adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İgnacio Morales Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İgnacio Morales 11 Şubat 1998 tarihinde Mendoza şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Ignacio Gastón Morales şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İgnacio Morales Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İgnacio Morales, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gimnasia y Esgrima de Mendoza futbol takımında oynamaktadır. Gimnasia y Esgrima de Mendoza takımına 1 Temmuz 2016 tarihinde katılmıştır. İgnacio Morales'nin Gimnasia y Esgrima de Mendoza ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İgnacio Morales Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

İgnacio Morales isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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İgnacio Morales Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İgnacio Morales futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında GyE Mendoza

9 Şubat 2021 yılında Juv. Unida (SL)

31 Aralık 2021 yılında GyE Mendoza

İgnacio Morales Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İgnacio Morales şuan Gimnasia y Esgrima de Mendoza takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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