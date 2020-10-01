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  3. 4 kişinin cinsel saldırısına uğradı! Mide bulandıran olayda yeni gelişme

4 kişinin cinsel saldırısına uğradı! Mide bulandıran olayda yeni gelişme

Olay, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana geldi. G.D. isimli 16 yaşındaki kızın tecavüze uğrayıp hamile kaldığı iddiası sonrası jandarma ekipleri tarafından operasyon yapıldı. Operasyonda 1'i kadın 6 kişi gözaltına alındı.

4 kişinin cinsel saldırısına uğradı! Mide bulandıran olayda yeni gelişme

Bir televizyon kanalında yayınlanan programa katılan Cennet D., Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde babasının yanında kalan kızı G.D.'ye 4 kişinin tecavüz ettiğini iddia etti. Antalya'da yaşayan Cennet D.' katıldığı programda, kızının 2 aylık hamile olduğunu söyledi ve Antalya Kemer Jandarma Komutanlığı’na giderek kızına tecavüz edenler hakkında şikayetçi oldu.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Pazarcık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, başlatılan soruşturma kapsamında dün sabah çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda M.G. (25), F.K. (24), N.A. (21), A.M.K. (23), A.A. (19) ve K.C. (17) gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

4 ŞÜPHELİ ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Cumhuriyet Savcısı tarafından sorgulanan şüphelilerden A.A. ve K.C. serbest bırakılırken, M.G., F.K., N.A. ve A.M.K. ise çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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