İğrenç olay! Köpekle cinsel ilişkiye girerken görüntülendi! Eski striptizci kadın 4 yaşındaki bir çocuğu da oral yolla taciz etti!

ABD'nin Louisiana eyaletinde iğrenç bir olay gün yüzüne çıktı.

Angeline Lodice isimli kadın 4 yaşındaki bir çocuğu oral yoldan taciz etti ve köpekle cinsel ilişkiye girerken görüntüleri ortaya çıktı. 2014'te tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÖRÜNTÜLERİ DOĞRULADI

4 yaşındaki çocuğun babası, taciz olayını kanıtlamak için mahkemeye bir video kaydı sundu. Lodice, çocuğa taciz anlarının yer aldığı videodaki kişinin kendisi olduğunu doğruladı. Ancak daha sonra ifadesini değiştirerek, bunu istem dışı yaptığını ve kendisine ilaç verildiğini söyledi.

KÖPEKLE İLİŞKİYE GİRERKEN GÖRÜNTÜLENDİ

Öte yandan Lodice'nin bir köpekle cinsel ilişkiye girdiği anların yer aldığı bir video ortaya çıktı. Bu video yayılmadan yetkililer tarafından duruma el atıldı.

20 YIL HAPİS CEZASI ALDI

2014 yılından bu yana tutuklu bulunan kadının cezası da kesinleşti. Mahkeme heyeti, çocuklara ait cinsel içerikli görüntü bulundurmak ve tecavüz suçundan yargılanan kadını 20 yıl hapis cezasına çarptırdı. Kadının şartlı olarak tahliye edilemeyeceği de belirtildi.