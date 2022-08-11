İHA Teknolojisi alanında önemli iş birliği! Türkiye ile Tayvan arasında anlaşmaya varıldı!

Gebze Teknik Üniversitesi Dronepark’ta bulunan İHA üreticisi Fly BVLOS Technology, Tayvan’da İHA teknolojisi alanında çalışan UAV Technology Center’a ortak oldu.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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İHA Teknolojisi alanında önemli iş birliği! Türkiye ile Tayvan arasında anlaşmaya varıldı!

Gebze Teknik Üniversitesi ile yine Dronepark’ta konuşlu ve İHA sektörüne yeni bir soluk kazandıran Fly BVLOS Technology Tayvan’a açılıyor.

’İHA teknolojisi alanında akademik ve teknik değişim ve iş birliğini teşvik etmek ve güçlendirmek’ amacıyla imzalanan anlaşmayla birlikte Fly BVLOS Technology, merkezi Tayvan’da bulunan ve İHA teknolojisi alanında çalışan UAV Technology Center’ın ortağı oldu.

Dünyada benzeri olmayan GTÜ Dronepark’ta, İHA teknolojilerinin Türkiye’de ilk defa uluslararası çerçevede ele alındığı eğitim ve teknoloji programları ile Ar-Ge çalışmaları yürütülüyor. Dronepark’ta faaliyet gösteren FLY BVLOS Technology ise dünya standartlarında verdiği nitelikli İHA pilot eğitimleri ve ürettiği İHA’lar ile Türkiye ekonomisine katkı sunuyor. GTÜ ve Fly BVLOS, Tayvan’a İHA üretimindeki tecrübelerini aktarırken önemli bir teknoloji üreticisi olan Tayvan Formasa Üniversitesi’nin ve ortağı olunan UAV Technology Center’ın da bu alandaki çalışmalarından faydalanacak.

İHA Teknolojisi alanında önemli iş birliği! Türkiye ile Tayvan arasında anlaşmaya varıldı!

‘DÜNYADAKİ EN İYİ İHA’LARDAN BAZILARI TÜRK MÜHENDİSLERİN ELİNDEN ÇIKIYOR’

Tören sonrası yapılan imzalanan anlaşma ile ilgili açıklamada bulunan Fly BVLOS kurucusu Kamil Demirkapu, “Bugün burada böyle bir iş birliği için bir arada bulunmaktan son derece mutlu ve gururluyuz. Tayvan; teknoloji alt yapısı, Ar-Ge faaliyetleri, ekonomisi ve üretimiyle bizler için çok değerli bir ülke. Türkiye ise Ar-Ge’den üretime çeşitli alanlarda gerçekleştirdiği atılımlarla dünyada önemli bir yere geldi. Özellikle herkesin çok iyi bildiği gibi dünyadaki en iyi İnsansız Hava Araçlarından bazıları Türk mühendislerinin elinden çıkmakta. Gebze Teknik Üniversitesi, geleceğin lojistik ve havacılık sektörleriyle beraber tüm ticaret hayatını değiştirecek İHA teknolojilerinin ülkemizde ilk defa uluslararası çerçevede ele alındığı eğitim ve teknoloji programları bulunan Dronepark’a ev sahipliği yapıyor. Dronepark’ta faaliyet gösteren Fly BVLOS Technology şirketimiz de kurulalı henüz sadece 1 yıl olmasına rağmen İHA üretimi ve İHA pilotluğu eğitimi alanındaki önemli başarılarıyla bizleri gururlandırıyor. Yapılan bu anlaşmayla Türkiye’den bu iki çok güçlü partnere, İHA teknolojisi alanında değerli akademik çalışmalara imza atan Tayvan Formosa Üniversitesi’nin tecrübesi de katılacak. Bu iş birliğiyle sektörde önemli araştırma ve yeniliklere imza atarak hem ülkemizin İHA alanındaki Ar-Ge ve üretim faaliyetlerine hem de Türkiye’nin bu alandaki uzmanlığı ve birikiminin uluslararası camiada daha da görünür olmasına katkı vermeyi hedefliyoruz” dedi.

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