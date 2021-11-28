İHH personeli Muratcan Kaya kimdir? Nereli, kaç yaşında? İşte, Muratcan Kaya'nın biyografisi...

Bursa’da düzenlenen Teknoloji Kampı’na katılmak için İstanbul’dan yola çıkan İHH personelleri, Kaan Tığlı, Muratcan Kaya, Yusuf Taha Göktaş ve Tarık Kesekçi geçirdikleri trafik kazası sonucu hayatlarını kaybettiler. Bunun hemen ardından "İHH personeli Muratcan Kaya kimdir? Nereli, kaç yaşında?" soruları merak konusu oldu. İşte, Muratcan Kaya'nın biyografisi...

İHH PERSONELİ MURATCAN KAYA KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA? İŞTE, MURATCAN KAYA'NIN BİYOGRAFİSİ...

Muratcan Kaya, 2000 doğumludur. Aslen Gümüşhaneli olan Kaya, ,Eski Güdef Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Akif Kaya'nın oğludur. İstanbul Üniversitesi Kütüphanecilik ve Arşiv bölümünden mezun olduktan sonra İHH'da gönüllü olarak çalışmalara destek veriyordu. Daha sonra görevini profesyonel seviyeye taşımak için Genç İHH Lise Başkanlığı görevini üstlendi. Kaya, İHH personeli olarak, Bursa'da düzenlenen Teknoloji Kampı'na katılmak için arkadaşlarıyla yola çıktığı araçta trafik kazası geçirerek 21 yaşında hayatını kaybetti.