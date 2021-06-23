Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, halka arzın detaylarına ilişkin bilgi verilen İhlas Yayın Holding'in bağlı ortaklığı İhlas Haber Ajansı, halka arz süreciyle alakalı yeni bir açıklama yayımladı. Yayın Holding tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderilen açıklamada, İhlas Haber Ajansı’nın halka arz çalışmaları çerçevesinde hazırlanan izahnamenin onayı için Sermaye Piyasası Kurulu’na ve Borsa İstanbul’a başvuruda bulunulduğu ifade edildi. Peki İhlas Haber Ajansı halka arz hangi bankalar? Eşit mi oransal mı? İHA halka arz hisse, borsa kodu, kaç lot verir? | İzahname ve tüm detaylar haberimizde...

İHLAS HABER AJANSI HALKA ARZ HANGİ BANKALAR?

İhlas Haber Ajansı halka arzını tüm banka ve aracı kurumlardan gerçekleştireceğini duyurdu.

KONSORSİYUM LİDERİ:

OYAK Yatırım Menkul Değerler AŞ

KONSORSİYUM EŞ LİDERİ:

FİNANS Yatırım Menkul Değerler AŞ

KONSORSİYUM ÜYELERİ:

ATA Online Menkul Kıymetler AŞ

ATA Yatırım Menkul Kıymetler AŞ

BİZİM Menkul Değerler AŞ

CAMİŞ Menkul Değerler AŞ

DELTA Menkul Değerler AŞ

GEDİK Yatırım Menkul Değerler AŞ

HALK Yatırım Menkul Değerler AŞ

STRATEJİ Menkul Değerler AŞ

TACİRLER Menkul Değerler AŞ

TEKSTİL Menkul Değerler AŞ

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA Bankası AŞ

VAKIF Yatırım Menkul Değerler AŞ

Yatırım Finansman Menkul Değerler AŞ

Ziraat Yatırım Menkul Değerler AŞ

İHLAS HABER AJANSI HALKA ARZ EŞİT Mİ ORANSAL MI?

İhlas Haber Ajansı halka arzının tamamı eşit dağıtım olacak ve sabit fiyat ile talep toplanacak.

Ek satış yapılmayacağı ve mükerrer talep kabul edilmeyeceği belirtilen izahnamede, mükerrer talep yapılması durumunda, zaman önceliğine göre ilk başvuru kabul edilecek, diğerleri iptal edilecektir.

İHA HALKA ARZ HİSSE

Halka arz gelirinin kullanım yeri, teknolojik yatırımlar, ekipman alımları ve modernizasyon, yurtiçi, yurtdışı ofis çalışanları, mobil ofis yatırımları ve genel faaliyetlere ilişkin ihtiyaçlar olarak belirlendi.

Defter Değeri: 2,78 TL ile Ana Pazar'da işlem görecek.

İHA HALKA ARZ BORSA KODU

İhlas Haber Ajansı Borsa İstanbul'da IHYAY kodu ile işlem görecek.

KOD: #IHYAY

İHA HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

18.000.000 adet Lotun piyasa sürülmesi planlanmaktadır. Halka arzda ek satış yapılmayacaktır.

İHLAS HABER AJANSI (İHA) HAKKINDA

Türkiye’nin ilk özel haber ajansı olarak 26 yıllık geçmişi olan İHA, yurt içi ve yurtdışındaki 145 noktada, kadrolu ve telifli 1.050’yi aşkın çalışanı ile günde ortalama 300 adet görüntülü, 1.000 adet yazılı haber ve 3.000 adet de fotoğraf üretiyor. Şirketin bu faaliyetleri kapsamında televizyon, gazete, web sitesi, dergi ve kurumlardan oluşan abonelerinin sayısı 2.000 adetten fazla.

ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME:

Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Bu sayfada yazılanlar sadece kişisel görüşlerdir. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle bu sayfada yer alan bilgi ve yazılara dayanarak yatırım yapılmamalıdır.