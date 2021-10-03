İhsangazi ne demek, TDK'ya göre İhsangazi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. İhsangazi ne demek? İhsangazi TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi İhsangazi kelimesi. Peki İhsangazi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre İhsangazi nedir, İhsangazi kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

İHSANGAZİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

İhsangazi kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre İhsangazi kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kastamonu iline bağlı ilçelerden biri

