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  3. İkbal Gürpınar ve Esra Elönü'den mülteci açıklaması! "Kuraklık olacaktı, Suriyeliler geldi yağmur yağdı. 15 Temmuz'u onlar sayesinde kazandık"

İkbal Gürpınar ve Esra Elönü'den mülteci açıklaması! "Kuraklık olacaktı, Suriyeliler geldi yağmur yağdı. 15 Temmuz'u onlar sayesinde kazandık"

Televizyon sunucuları olan İkbal Gürpınar ve Esra Elönü, canlı yayında Suriyelilerin ülkeye gelmesiyle birlikte Türkiye'deki kuraklığın son bulduğunu, 15 Temmuz'un da Suriyeliler sayesinde kazanıldığını dile getirince, sosyal medyada tepkiler yükseldi.

İkbal Gürpınar ve Esra Elönü'den mülteci açıklaması! "Kuraklık olacaktı, Suriyeliler geldi yağmur yağdı. 15 Temmuz'u onlar sayesinde kazandık"

Ünlü televizyon sunucuları İkbal Gürpınar ve Esra Elönü canlı yayında yaptıkları Suriyeli mülteci açıklamalarıyla sosyal medyanın gündemine oturdular. Suriyelilerin Türkiye'ye büyük bir bereket getirdiğini ve ülkelerine dönmemeleri gerektiğini söyleyen İkbal Gürpınar, "Kuraklık olacaktı, Suriyeliler geldi yağmur yağdı. 15 Temmuz'u onlar sayesinde kazandık" ifadelerine yer verdi.

İkbal Gürpınar ve Esra Elönü bir araya gelip Suriyelilerin Türkiye'ye bereket getirdiğini savundular! Kuraklık olacaktı, Suriyeliler geldi yağmur yağdı. 15 Temmuz'u onlar sayesinde kazandık

"SURİYELİLER BEREKET GETİRDİ"

İkbal Gürpınar, canlı yayında Esra Elönü, Suriyeli mültecilerin Türkiye'ye gelmeleriyle birlikte kuraklığın durduğunu, Meteoroloji tezlerinin çürüdüğünü söyleyerek "15 Temmuz'u da onlar sayesinde kazandık" dedi. Gürpınar'ın tüm söylediklerini onaylayan Elönü'ye, sosyal medya kullanıcılarından eleştiriler geldi.

İkbal Gürpınar ve Esra Elönü bir araya gelip Suriyelilerin Türkiye'ye bereket getirdiğini savundular! Kuraklık olacaktı, Suriyeliler geldi yağmur yağdı. 15 Temmuz'u onlar sayesinde kazandıkİkbal Gürpınar ve Esra Elönü bir araya gelip Suriyelilerin Türkiye'ye bereket getirdiğini savundular! Kuraklık olacaktı, Suriyeliler geldi yağmur yağdı. 15 Temmuz'u onlar sayesinde kazandık

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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