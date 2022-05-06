İkbal Gürpınar ve Esra Elönü'den mülteci açıklaması! "Kuraklık olacaktı, Suriyeliler geldi yağmur yağdı. 15 Temmuz'u onlar sayesinde kazandık"

Ünlü televizyon sunucuları İkbal Gürpınar ve Esra Elönü canlı yayında yaptıkları Suriyeli mülteci açıklamalarıyla sosyal medyanın gündemine oturdular. Suriyelilerin Türkiye'ye büyük bir bereket getirdiğini ve ülkelerine dönmemeleri gerektiğini söyleyen İkbal Gürpınar, "Kuraklık olacaktı, Suriyeliler geldi yağmur yağdı. 15 Temmuz'u onlar sayesinde kazandık" ifadelerine yer verdi.

"SURİYELİLER BEREKET GETİRDİ"

İkbal Gürpınar, canlı yayında Esra Elönü, Suriyeli mültecilerin Türkiye'ye gelmeleriyle birlikte kuraklığın durduğunu, Meteoroloji tezlerinin çürüdüğünü söyleyerek "15 Temmuz'u da onlar sayesinde kazandık" dedi. Gürpınar'ın tüm söylediklerini onaylayan Elönü'ye, sosyal medya kullanıcılarından eleştiriler geldi.