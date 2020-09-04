İkbal Gürpınar'ın acı günü! Babası koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Geçtiğimiz hafta babasının Covid 19 virüsüne yakalandığı duyuran ve sevenlerinden dua isteyen Ünlü sunucu İkbal Gürpınar acı haberi yine sosyal medya hesabından duyurdu.

Kanal 7 ve TRT ekranlarında uzun yıllar televizyon programı yapan İkbal Gürpınar babası Murtaza Dönmez'in ölüm haberinin sosyal medyadan açıkladı. Sevenlerinden dua isteyen sunucu "Koronayı ciddiye alın" diyerek takipçilerini uyardı.

"BU HASTALIĞIN ŞAKASI YOK"

Gürpınar paylaşımında takipçilerine uyarıda bulundu: "Babamızı , Murtaza Dönmez 'i maalesef kaybettik. Emanetini bıraktı, gitti. İnnalillah ve inna ileyhi raciun...Mekanı Cennet olsun, Rabbim taksiratını affetsin. Hastalara şifa versin... Ne olur dikkat edin. Bu hastalığın şakası yok." dedi.