Çin'in Vuhan kentinden başlayarak tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs kapsamında pozitif vaka sayıları her geçen gün artıyor. Bu kapsamda ünlü ve sevilen sunucu İkbal Gürpınar da yeni tip koronavirüse yakalandığını duyurdu. Bu acı haberle sevenlerini üzen Gürpınar'ın sağlık durumu da merak konusu oldu. Peki İkbal Gürpınar'ın sağlık durumu nasıl? Son durumu ne? İşte detaylar...

İKBAL GÜRPINAR SAĞLIK DURUMU NASIL? SON DURUMU NE?

Yeni tip koronavirüse yakalanan İkbal Gürpınar'ın oğlu tarafından yapılan açıklamada, ünlü sunucunun yoğun bakıma alındığı belirtildi.

Gürpınar'ın sosyal medya hesbaı üzerinden yapılan açıklamada, "İkbal Gürpınar, yoğun bakımda tedavi görmektedir. Dualarınızı bekleriz. Oğlu Alper olarak annemin sayfasından yazıyorum" ifadeleri kullanıldı.

Geçtiğimiz haftalarda Gürpınar'ın babası Murtaza Dönmez, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti.

Gürpınar, "Babamızı Murtaza Dönmez'i maalesef kaybettik. Emanetini bıraktı, gitti. İnnalillah ve inna ileyhi raciun... Mekanı Cennet olsun, Rabbim taksiratını affetsin. Hastalara şifa versin... Ne olur dikkat edin. Ne olur dikkat edin. Bu hastalığın şakası yok" ifadelerini kullanmıştı.