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IKEA'dan Rusya ve Belarus'taki mağazalarını kapatma kararı aldı

İsveçli mobilya firması IKEA, Rusya ve Belarus'taki mağazalarını kapatacağını açıkladı. Rusya'ya yönelik yaptırımlar son hızıyla devam ediyor.

IKEA'dan Rusya ve Belarus'taki mağazalarını kapatma kararı aldı

İsveçli mobilya firması IKEA'dan yapılan açıklamada Rusya ve Belarus'tan ihracat ve ithalatların durdurulduğu ve üretimin askıya aldığı duyuruldu.

IKEA'dan Rusya ve Belarus'taki mağazalarını kapatma kararı aldı

Açıklamada Ukrayna'daki savaşın büyük insan trajedisi yaşattığı hatırlatılırken malzeme tedarik zincirinde de büyük aksamalar olduğu vurgulandı.

IKEA'dan Rusya ve Belarus'taki mağazalarını kapatma kararı aldı

GİYİM FİRMALARI DA KAPATILIYOR

Öte yandan İsveçli giyim firması H&M de Rusya'daki bütün mağazalarını kapatma kararı aldı. Cumartesi Rusya'nın başkenti Moskova'da yeni şubeler açmaya hazırlandığının duyulması üzerine büyük tepki çeken şirket kararını değiştirdiğini belirtti.

IKEA'dan Rusya ve Belarus'taki mağazalarını kapatma kararı aldı

Şirketten yapılan açıklamada yeni mağazaların açılmasını durdurdukları ve bütün mağazalarını geçici olarak kapatma kararı aldıkları bildirildi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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