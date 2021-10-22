İki ay önce evlenen Kader Güler evinde asılı olarak ölü olarak bulundu! Ailesi kızlarının cinayete kurban gittiğini öne sürüyor

17 Ekim Pazar günü Esenler ilçesinde gerçekleşen olayda, iki ay önce Umut Güler ile evlenen Kader Güler evinde boğazından elektrik kablosu ile doğalgaz borusuna asılı bir şekilde bulundu. Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan Güler'in cenazesi saatler sonrasında annesi ve babasına haber verildi.

Kader Güler'in annesi, babası ve ağabeyi genç kadının bir süredir kocasından şiddet gördüğünü söylediler. Ölümünden birkaç saat önce Güler'in kardeşine mesaj attığı ve "Bana bir şey olursa bunun tek sorumlusu Umut" dediği belirtildi. Kızlarının boyunun uzun olduğunu söyleyen aile intihar ettikleri yerin yüksekliğinin yeterli olmadığını iddia ettiler. Genç kızın ölümüyle ilgili de şikayetçi olduklarını vurguladılar.

KIZ KARDEŞİNİN SIRTINDA TEKME İZLERİ VARDI

Acılı aile olayın araştırılmasını istiyor. Kızlarının ölümünden eşini ve ailesini sorumlu tutuyorlar. Kader Güler'in abisi Emre Güneş olayın öğlen saatlerinde gerçekleştiğini, kendilerinin ise gece 3 buçuk civarlarında haberleri olduğunu belirtti. Güneş, kardeşi ile kocası arasında küçük problemlerin bulunduğunu ancak son dönemde bunun dozunun arttığını hatta kız kardeşinin sırtında tekme izleri bulunduğunu söyledi. Konuyla ilgili kendilerine mesaj gönderdiğini, korunmak amacıyla da telefonuna kadın koruma acil durumu programları indirdiğini de söyledi. Son olarak da kız kardeşine, 'Bana bir şey olursa bunun tek sorumlusu Umut' şeklinde mesaj gönderildiğini belirtti.

BİR İNSAN KAPI KOLU İLE BOĞULMAZ

Olayın 3 hafta öncesinde Kader Güler'le durumu konuşup düzeltmek için buluştuğunu söyleyen kardeş Emre Güneş cinayet işlendiğini düşündüğünü söyledi. Gerekçe olarak ise bir insanın kapı kolu ile kendini boğamayacağını gösterdi. Olayın bir kadın cinayeti olduğunu belirtti.

Bir suçlu varsa cezalandırılması gerektiğini söyleyen acılı baba Ramazan Güneş işin arkasında kim varsa aydınlatılmasını istedi. Kızının kendi canına kıymayacak biri olduğunu söyleyen baba parmağına iğne batsa bile çok büyük acı hisseden biri olduğunu belirtti.

"ARADIKLARINDA KIZIN HASTA DEDİLER"

Anne Aynur Güneş, "Kızım bana dedi ki daha önce, 'Anne, Umut bana şiddet uyguluyor'. Damatları beni aradı 'Kızına bir şey oldu?' hastanede diye, gece aradılar beni. Bana 'Kızın hasta' dediler önce aradıklarında. Bende babasını kaldırdım dedim kalk kızın hasta hastaneye gidelim. Ben kaynanasından ve kocasından şikâyetçiyim. Kızımın daha kınası soğumadı, 2 aylık evliydi. Benim kızım güler yüzlüydü öyle bir şey yapamaz benim kızım. Kimse cenazeye bile gelmedi. Benim kızım öldü, kaderler ölmesin. Hiçbir genç ölmesin. Benim kızım öldürüldü başkası öldürülmesin" dedi..