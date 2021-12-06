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  3. İki ayrı türün çiftleştirilmesi ile ortaya çıktı! Annesi kangal babası kurt olan cinsin gücünü görenler hayran kaldı!

İki ayrı türün çiftleştirilmesi ile ortaya çıktı! Annesi kangal babası kurt olan cinsin gücünü görenler hayran kaldı!

Kangal ve kurt köpeğinin çiftleşmesi sonucu ortaya çıkan cinsin görüntüleri sosyal medyanın gündemine oturdu. Babası kurt, annesi kangal olan yeni cins, özellikle hayvanseverler tarafından yoğun ilgi gördü.

İki ayrı türün çiftleştirilmesi ile ortaya çıktı! Annesi kangal babası kurt olan cinsin gücünü görenler hayran kaldı!

Bilindiği üzere zaman zaman kurtlar ve köpekler arasındaki mücadeleler heyecan verici olabiliyor. İki asi türün karşı karşıya gelmesi vatandaşların ilgisini çekiyor.

Bu iki türden hangisinin daha güçlü olduğu uzun zamandan bu yana tartışılırken, sosyal medyada dikkat çeken bir paylaşım yapıldı.

İki ayrı türün çiftleştirilmesi ile ortaya çıktı! Annesi kangal babası kurt olan ırkın gücünü görenler hayran kaldı!

KURT VE KANGALI ÇİFTLEŞTİRDİLER

Bir çiftçi, kurt ve kangalın çiftleşmesi sonucu doğan ırkın görüntülerini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yorum alan paylaşım, özellikle hayvanseverler arasında yoğun ilgi gördü.

İki ayrı türün çiftleştirilmesi ile ortaya çıktı! Annesi kangal babası kurt olan ırkın gücünü görenler hayran kaldı!

HERKES HAYRAN KALDI

Saf ırk olarak doğdukları zaman da asaleti ve kuvvetleri nedeniyle kendilerine hayran bırakan kurt ve kangalın karışımından dünyaya gelen köpek çok beğenildi. Babası kurt, annesi ise kangal olan köpeğin kulaklarının ve vücudunun oldukça diri ve sağlam olduğu görüldü.

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