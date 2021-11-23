İki çocuk art arda öldü! Yedikleri hazır noodle sonları oldu

Olay, Güney Afrika'nın Mpumalanga kentinde meydana geldi. Biri 13 diğeri 9 yaşında olan Keamogetswe Makofane ile Thato Makofane isimli 2 kardeş geçtiğimiz haftalarda yedikleri hazır noodle dolayısıyla zehirlendi.

Hayatını kaybeden çocukların amcası Makofane kardeşlerin mide krampları nedeniyle hastaneye kaldırıldıktan sonra bir hafta arayla yaşamlarını yitirdiklerini belirtip yaşadıkları acıyı dile getirdi.

Çocukların amcası Mpho Chosen Makofane, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Anne ve babalara sesleniyorum, lütfen bu yiyeceği çocuklarına verirken dikkat etsinler. Mümkünse daha doğal şeyler tercih etsinler"

İKİ ÇOCUĞUN NOODLE'DAN ZEHİRLENDİĞİ YÖNÜNDEKİ İDDİALAR DOĞRU MU?

Aile üyeleri, çocuklarının noodleden zehirlendiği konusunda kesin görüş beyan ederken, polis ekipleri ise otopsi sonuçlarının henüz kendilerine bildirilmediğini ve çocukların başka bir gıdadan veya maddeden zehirlenme ihtimalinin mevcut olduğunu dile getirdi.