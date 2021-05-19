İki farklı aşı yaptırmak doğru mu? Uzmanlar yanıtladı: İlk dozu AstraZeneca, ikinci dozu BioNTech yaptırmak ne kadar güvenli?

İspanya'da Carlos III Sağlık Enstitüsü tarafından yapılan ve Combivacs adı verilen bir araştırmada, yeni tip koronavirüse karşı geliştirilen aşıların iki dozunda farklı markalar kullanımının etkileri incelendi. 670 gönüllü ile yapılan çalışmaların neticesinde, farklı marka aşıların insanlara yüksek düzeyde bağışıklık kazandırabileceği belirtildi.

Kovid-19 ile mücadelede uygulanan aşı miktarı 1 buçuk milyar dozu aşarken İspanya'da yapılan bir araştırma, iki dozun farklı aşılar olarak uygulanmasının insanlar üzerindeki etkileri incelendi. Bu konuda ilk kez yapılan çalışmada, ilk dozu AstraZeneca uygulanan insanlara ikinci doz aşı BioNTech/Pfizer aşısı verildi.

İspanya devlet destekli Carlos III Sağlık Enstitüsü tarafından yürütülen Combivacs adı verilen araştırmada, bu kişilerin kan dolaşımında IgG antikorlarının varlığının 30 ila 40 kat daha fazla olduğu tespit edildi.

ANTİKORU 7 KAT ARTIRDI

NTV'nin haberine göre, ilk dozu AstraZeneca aşısı olan kişilerin ikinci dozu da AstraZeneca aldıklarında kanlarındaki virüsü nötralize edici antikorların varlığı iki kat arttığı açıklanırken ikinci dozu BioNTech/Pfizer aşısı olanların antikor seviyeleri yedi kat arttığı bildirildi.

18-59 yaşları arasında ilk doz aşısını AstraZeneca olan 670 gönüllü üzerinde gerçekleştirilen araştırma, gönüllülerin 450’sine ikinci doz olarak BioNTech/Pfizer aşısı verilerek gerçekleştirildi.

SADECE 1,7'SİNDE, ÖNEMSİZ YAN ETKİLER GÖRÜLDÜ

Araştırmanın liderlerinden Dr Magdalena Campins, katılımcıların sadece yüzde 1,7'sinin baş ağrısı, kas ağrısı ve genel halsizlik gibi yan etkiler bildirdiğini söylerken, "Bunlar ciddi sayılabilecek semptomlar değil" ifadelerini kullandı.

Carlos III Sağlık Enstitüsü klinik direktörü Jesus Antonio Frias da, "Bugün açıklanan sonuçlar, AstraZeneca'dan ilk dozu almış hastaların başka bir aşıyı alma olasılığının olduğunu belirtiyor" şeklinde konuştu.