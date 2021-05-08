2021 Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 3004107732021 Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık ) | 1025100262021 Türk-Alman Üniversitesi İktisat Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1096102202021 İbn Haldun Üniversitesi Felsefe Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 208610051Şeyma Subaşı bu sefer özel jet ile uçtu!2021 Hacettepe Üniversitesi İktisat Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1048104052021 Ordu Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1083102222021 Ankara Üniversitesi İşletme Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1011107212021 Antalya Akev Üniversitesi Psikoloji Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 2085900352021 Türk-Alman Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Taban, Tavan Puanları | 109610155
İstanbul21 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. İki grup arasındaki husumette kan aktı! Bıçaklı ve silahlı kavga çıktı: 1 ölü, 3 yaralı

İki grup arasındaki husumette kan aktı! Bıçaklı ve silahlı kavga çıktı: 1 ölü, 3 yaralı

Denizli'nin Çivril ilçesinde aralarında husumet olan iki grup arasında çıkan tartışmanın bıçaklı ve silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 1 kişi de gözaltına alındı.

İki grup arasındaki husumette kan aktı! Bıçaklı ve silahlı kavga çıktı: 1 ölü, 3 yaralı

Çivril ilçesindeki Çıtak Mahallesi'nde İsmail Y, aralarında husumet olduğu öğrenilen Zeynel K. ve kardeşi İbrahim K. ile tartıştı.

İKİ KİŞİYİ BIÇAKLADI

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İsmail Y, Zeynel K'yi karnından, İbrahim K'yi de kolundan bıçakladı.

Zeynel K. olay yerinden kaçmaya çalışan  İsmail Y'yi  tabanca ile açtığı ateş sonucu yaraladı.

Kavgada Zeynel K'nin yakını Sezai K, İsmail Y'nin ağabeyi Mehmet Y. tarafından bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılardan İsmail Y, Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesine, Sezai K. Denizli Devlet Hastanesine, Zeynel K. ve İbrahim K. ise Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

DURUMU AĞIR OLAN KİŞİ KURTARILAMADI

Durumu ağır olan İsmail Y, yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma, İsmail Y'nin ağabeyi Mehmet Y'yi aynı mahallede gözaltına aldı.

Hayatını kaybeden İsmail Y'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
 

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT