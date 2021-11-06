İki gündür haber alınamıyordu! Ümit Durmuş evinde ölü bulundu

Alınan bilgilere göre olay Boyabat ilçesi Zincirlikuyu Mahallesi Adliye Sokak'taki apartmanın birinci katında meydana geldi. 36 yaşındaki Ümit Durmuş'tan iki gün boyunca haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.

HAREKET ŞEKİLDE BULUNDU

Bunun üzerine Durmuş'un evine giden polis ekipleri geldikleri ikamette Durmuş'u hareketsiz şekilde buldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Durmuş'un hayatını kaybettiğin tespit etti.

İncelemenin ardından Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Durmuş'un cesedi, ardından otopsi için Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne gönderildi.

Durmuş'un bekar olduğu, birlikte yaşadığı annesinin ise bir süredir başka bir yerde kaldığı öğrenildi.