İki kadına şiddet uygulayan Yusuf Harput'a 9 ay hapis cezası!

Ünlü türkücü Yusuf Harbuptlu 2018 yılında mağaza çalışanı iki kadını darp ettiği gerekçesi ile 9 ay hapis cezası verildi.

2 KADINI DARP ETMİŞTİ

Mağaza çalışanı iki kadını darp eden ve dükkandaki mallara zarar veren türkücü Yusuf Harputlu, 9 ay hapse mahkum edildi. Günaydın'dan Dilek Yaman'ın haberine göre; Ünlü türkücü, geçtiğimiz yıllarda da 'Kasten yaralama' suçundan hapis cezasına çarptırılmıştı. Türkücü, 5 yıl içinde başka suç işlediği için cezası ertelenmedi.

Bir AVM'de yaşanan bu darp olayı gazetelerde manşet olmuştu. Haberin ardından türkücü, dayak atan kişinin kendisi değil, kuzeni olduğunu söyleyip "Kuzenim Serdar bana çok benziyor. Haberi şimdi gördüm, olayı amcamdan duydum. O semte hiç gitmedim, dediğiniz AVM'yi bilmiyorum" demişti.

YUSUF HARPUTLU KİMDİR?

1984 yılının Ocak ayında Elazığ’da dünyaya gelmiştir. 6 kardeştir, 3 kız ve 3 erkek. Erkeklerin en küçüğü’dür. Baba tarafından aslen Diyarbakır’lıdır. İlkokul eğitimini Adana Karacaoğlan İlköğretim okulunda okumuştur. Ancak maddi imkansızlıklar nedeni eğitim hayatını Ömer Refika Halıcılar Ortaokulu’nda iken 3. sınıfta sonlandırmak zorunda kalmıştır.

Henüz 11 yaşında iken müziğe merak sarmış, kendisini yetiştirmeye başlamış ardından demo kaset hazırlamıştır. Kasetini de alarak abisi ile birlikte İstanbul’a giderek ünlü müzik adamı Mustafa Topaloğlu‘na dinletmiştir. Dinleyen Topaloğlu çok beğenir ve Harputlu’nun abisine sen dönebilirsin artık Yusuf bizim evladımız gibidir diyerek sahip çıkmıştır.

Ardından kaset ve müzik çalışmalarına başlamış 3 ay sonra Hilmi Topaloğlu’nun oğlunun sünnet düğününde sahne almıştır. Okuduğu Havar Türküsü büyük beğeni kazanır ve ilk kasetini Hilmi Topaloğlu ben yapacağım der ve ertesi gün Prestij Müziğin sanatçısı olarak sözleşmeyi imzalar.

İlk klip parçası Ormancı ile müzik severlerin dikkatini çeker ve büyük bir çıkış yakalar. Bugüne kadar Yenilmedim, Zamanı Geldi ve Sen gidersen – Ahu can isimli albümlerini müzik severler ile buluşturmuştur.

2018 yılında bir mağaza’da iki kadını darp ettiği haberleri ile gündeme gelmiştir. Yusuf Harputlu ise bir açıklama yaparak, o olaydaki kişinin kendisi olmadığını, olayı kuzeninin yaptığını belirtmiştir.