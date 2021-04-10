İki kez gazi oldu ama polislik mesleğine olan aşkından vazgeçmedi

Türk polis teşkilatının kuruluşunun 176. yıl dönümü. Teşkilatta nice kahramanlar görev yapıyor. 24 saat görev başında olan polisler vatan için gözlerini kırpmadan canlarını feda ediyorlar. Bunlardan biride İnegöllü Gazi Yavuz Demirkol. 1994 yılında bu teşkilata katılan Demirkol, 9. aylık polis memuruyken hain bir bombalı araç saldırısında gazi oldu. Yaralan polis memuru tedavisinin ardından tekrar görevine döndü. Daha sonra Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan döneminde görev yaptığı sırada onun girişimleriyle 2000 yılında emeklilik hakkı kazandı.

İKİ KEZ GAZİ OLDU

2015 yılında hendek operasyonları sırasında kepçe operatörü aranmasıyla mesleğe geri dönmek için dilekçe verdi. Ardından mesleğe geri dönerek gönüllü olarak buraya göreve gitti. Burada kepçeye hain terör örgütü tarafından roket atılması sonucu tekrar yaralanarak gazi oldu. Gördüğü tedavinin ardından mesleğinden vazgeçmeyen polis memuru tekrar Diyarbakır'daki görevine geri gitti. Burada görevi bittikten sonra İnegöl Bölge trafik istasyonuna geldi. Halen burada görev yapan Demirkol bu mesleği seçtiği için çok mutlu.

"GÖREVİME KALDIĞIM YERDEN DEVAM ETTİM"

Demirkol konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Ben bu mesleğe 1994 yılında başladım, daha göreve başlayalı 9 ay olmuştu aracımıza yapılan bombalı saldırı sonucu gazi oldum. Tedavimin ardından tekrar görevimin başına döndüm. İstanbul, Diyarbakır, Bursa'da görev yaptım. 2012 yılında emekli oldum ardından 2015 yılındaki hendek operasyonlarına kepçe operatörü arandığını duydum göreve dönmek için dilekçe verdim kabul edildi. Hendekleri kapatmak için buraya geldim görev yaptığımız sırada hain terör örgütü tarafında atılan bir roket kullandığım kepçeye isabet etti ve yaralandım. İkinci kez gazi olma şerefini yakaladım ama bu mesleğe gönül vermiş biri olarak tedavimin ardından görevime kaldığım yerde devam ettim."

Öte yandan İnegöl Toplum Destekli Polislik Büro amirliği ekipleri 10 Nisan polis haftası nedeniyle gazi görev yaptığı yerde ziyaret ederek günün kutlayıp hediyeler takdim etti. Ayrıca Sanatçılardan Mimin Sarıkaya ve Arif Susam çektikleri videoyla gazi polis ve emniyet teşkilatların günü kutladı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı