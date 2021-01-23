İkinci el araç alacaklar dikkat! Fiyatlar şubat sonu artacak

Koronavirüsün etkisiyle ikinci el araç satışlarında artan taleplerin Şubat ayının sonunda fiyatların artışıyla azalacağını belirten İkinci El Otomobilciler Dernek Başkanı İbrahim Kınık, konuyla ilgili vatandaşlara uyarıda bulundu.

Koronavirüs salgını ile birlikte üretimi duran sıfır araçlar, artan talebi karşılayamayınca ikinci el araç piyasasında hareketliliğe neden olmuştu. Ancak oldukça hareketli hale gelen ve fiyatları artan ikinci el araç piyasası, son aylarda neredeyse durma noktasına geldi.

''PİYASA ARTIK DURDU''

Taleplerin düşmesine bağlı olarak satışların durması, orta sınıf araçların fiyatlarını yüzde 20'lere kadar düşürdü. Neredeyse 2 aydır işlerin olmadığını söyleyen, Samsun İkinci El Otomobilciler Dernek Başkanı İbrahim Kınık, "İkinci el otomobil piyasası bir süre önceki rüzgarla birlikte iki kat zamlanmıştı. Bunun sonucunda da iş değişti. Şu anda piyasa aşağıya geldi. Piyasa artık durdu. Yaklaşık iki aydır telefonlarımız çalmıyor." dedi. Satışları durma noktasına gelen ikinci el araçlarda fiyatlar düştü

YÜKSEK FAİZ İŞLERİ DURDURACAK

Faizlerin yüksek olmasından dolayı işlerin duracağını kaydeden Kınık, "Pahalı arabalarda geri gelme daha da çoğaldı. Döviz geri geldiği müddetçe, faizler yüksek olduğu müddetçe bizim de araba işimiz biraz duracaktır. 1 milyon TL'lik lüks arabalarda 150 bin TL kadar aşağı gelme oldu. Hala da rakamlar aşağıya doğru geliyor gibi. Orta sınıf otomobillerde de yüzde 20 oranında bir indirim oldu. Bundan iki ay önce 100 bin TL olan bir otomobil, 80-85 bin TL'ye kadar geriledi" ifadesinde bulundu.

FİYATLAR DAHA FAZLA DÜŞMEYECEK

Fiyatların daha fazla aşağı düşmeyeceğini belirten İbrahim Kınık, sözlerine şöyle devam etti: "Bu düşüşler internetteki satış fiyatlarına pek yansımadı. Otomobili yüksek fiyattan alanlar malına kıyıp, fiyatı da bir anda aşağıya indiremiyor. Bir şekilde malını satmak zorunda. Piyasada hareketliliğin tekrar oluşması için piyasanın oturması gerekiyor. İnsanlar bu rakamlara alıştıktan sonra yaza doğru her şey düzelir diye umuyoruz. Sıfır araç girişi çoğalınca piyasa aşağıya inmeye başladı. Çoğu bayide sıfır araba mevcut. Piyasalar şu anda yavaş yavaş oturmaya başladı. Araba alacak insanlar, araba tercihini yapıp alsınlar. Bundan sonra fiyatlar çok da aşağıya inmez. Fiyatlar ancak bu kadar geriler."

"OTOMOBİL ALMAK İÇİN FIRSAT ZAMANI"

Otomobil almak için şu anda tam zamanı olduğunu dile getiren Kınık, "Fiyatlar geçen sene bir dönem yüzde 100 yükselmişken, şu anda ise yüzde 20 oranında düştü. Yılbaşından sonra fiyatlar düşmeyi de bıraktı. Şu anda ikinci el otomobil almak isteyenler için fırsat zamanı. Çünkü Şubat ayından itibaren fiyatlar yükselebilir. Bu yükselme trendi de yılsonuna kadar gidebilir. 1 milyon TL ve üstü lüks arabalarda piyasa canlanmaz. Bunlarda alım gücü düşük. Ama 50 bin 500 bin TL arasındaki otomobillerde fiyatlar yükselebilir. Biz de internet satışlarını takip ediyoruz. Arayan olmasa bile favoriye alınan araç sayısı her gün artıyor. Alabilme düşüncesi ve bir arayış olduğunu gözlemliyoruz. Bundan dolayı da orta sınıfta fiyatlar daha düşmez, artabilir." ifadelerinde bulundu.