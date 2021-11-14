İkinci el otomobil satışlarında Volkswagen zirveyi bırakmadı!

İkinci el otomobil pazarında her ay yayınlanan ve merakla beklenen bilgilerin Ekim ayı istatistikleri belli oldu. Buna göre Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında Ekim ayı satışları, Kasım ayına oranla yüzde 6 artarak 121 bin 149'a ulaştı. Pazarda en çok tercih edilen otomotiv markası geçtiğimiz ay da listenin zirvesinde yer alan Volkswagen oldu. Listenin devamında ise Renault ikinci ve Fiat üçüncü sırada yer aldı.

SATIŞLAR ARTTI

Indicata'nın ikinci el online pazar raporundan derlenen verilere göre, Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında Ekim ayı satışları, Kasım'a kıyasla yüzde 6 arttı ve 121 bin 149 oldu. İkinci el otomobil satışları, geçen yılın Ekim ayına göre yüzde 42 düştü. Bu yılın ilk 10 ayında ise satışların 2020'nin aynı dönemine kıyasla da yüzde 24 azaldığı belirlendi.

Bu yılın Ekim ayında ikinci el online pazarda en çok tercih edilen otomobil markası, 17 bin 509 satış adediyle Volkswagen oldu. Volkswagen'in ardında ise 15 bin 484 adetle Renault ve 12 bin 89 adetle Ford markaları yer aldı.

İlk üç markanın ardından 11 bin 333 satışla Fiat, 6 bin 860'la Opel, 6 bin 386 adetle Mercedes–Benz, 6 bin 227 adetle BMW, 6 bin 116 adetle Hyundai, 5 bin 621 adetle Peugeot ve 4 bin 291 adetle Toyota ilk 10 marka arasında yer alan araçlar oldu.

PASSAT ZİRVEYİ BIRAKMADI

Ekim ayının en çok satan modeli 4 bin 954 adetle Passat oldu. Bunu 4 bin 321 adetle Renault Clio, 3 bin 846 adetle Renault Megane, 3 bin 648 adetle Ford Focus, 3 bin 114 adetle Opel Astra, 2 bin 721 adetle Toyota Corolla, 2 bin 678 adetle Renault Fluence, 2 bin 632 adetle Fiat Egea, 2 bin 483 adetle VW Golf ve 2 bin 447 adetle de VW Polo modelleri takip etti.

HAFİF TİCARİDE FİAT DOBLO BİRİNCİ SIRADA

Ekim ayının hafif ticari araç pazarında 2 bin 606 adetle Fiat Doblo birinci sırada yer alırken Ford Transit/ Tourneo Courier 2 bin 366 adetle ikinci ve Fiat Fiorino da 2 bin 211 adetle üçüncü oldu.

İlk üç aracın ardından 1.718 adetle Ford Transit/Tourneo Connect, 1.547 adetle VW Caddy, 1.244 adetle VW Transporter, 1.000 adetle Ford Transit , 971 adetle Renault Kangoo, 801 adetle Peugeot Partner, 658 adetle Citroen Berlingo modelleri yer aldı.

Bu 10 modelin toplam hafif ticari araç satışlarının yüzde 69'unu oluşturduğu ifade edildi.