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  3. İkinci kez baba olmaya hazırlanan Kenan İmirzalıoğlu'ndan kötü haber! Sinem Kobal'ın durumu merak edildi!

İkinci kez baba olmaya hazırlanan Kenan İmirzalıoğlu'ndan kötü haber! Sinem Kobal'ın durumu merak edildi!

Sinem Kobal ile evli olan, şu sıralar ikinci kez kız babası olmaya hazırlanan ünlü oyuncu ve sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun koronavirüse yakalandığı iddia edildi.

İkinci kez baba olmaya hazırlanan Kenan İmirzalıoğlu'ndan kötü haber! Sinem Kobal'ın durumu merak edildi!

ATV ekranlarının ilgiyle izlenen Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının başarılı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu’ndan kötü haber geldi.

PROGRAMA ARA VERİLDİ

İkinci kez baba olmaya hazırlanan İmirzalıoğlu’nun koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve programın bu nedenle bir süre aksayacağı iddia edildi.

Hamile olan eşi Sinem Kobal ve kızının sağlık durumu ile ilgili bir haber gelmedi.

İkinci kez baba olmaya hazırlanan Kenan İmirzalıoğlu'ndan kötü haber! Sinem Kobal'ın durumu merak edildi!

Geçtiğimiz haftalarda Emirgan'da görüntülenen ünlü oyuncu, ikinci bebeğiyle ilgili;  "Sağlıkla sıhhatle gelsin inşallah" şeklinde konuşmuştu.

İkinci kez baba olmaya hazırlanan Kenan İmirzalıoğlu'ndan kötü haber! Sinem Kobal'ın durumu merak edildi!

Emine Özfalcı
Magazin Editörü
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