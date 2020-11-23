Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında Hes Kablo Kayserispor'u ağırladı.

Mbaye Diagne 63. dakikada attığı golle takımı Galatasaray'ı 1-0 öne taşısa da Hes Kablo Kayserispor 71. dakikada Campanharo'nun attığı golle beraberliği yakaladı.

Galatasaray - Kayserispor maçı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Maçın geride kalan dakikalarında Galatasaray’ın 3 puan için arayışları sonuç getirmedi. Kapanan Kayserispor kontra atakla pozisyon aradı ve savunmada hata yapmadı.

Bu sonuçla Galatasaray 9. haftayı 17 puanla 3. sırada tamamlarken, Kayserispor da 7 puanla 18. sırada yer aldı.

Sarı-Kırmızılılar 10. haftada Çaykur Rizespor ile deplasmanda; Kayserispor ise sahasında Karagümrük ile karşı karşıya gelecek.

GALATASARAY - KAYSERİSPOR MAÇINDAN DAKİKALAR

4. dakikada Linnes'in sağdan ortasında, ceza sahasında Feghouli'nin gelişine yaptığı röveşatada top kaleci Lung'da kaldı.

6. dakikada sağdan gelişen konuk takım atağında Lennon'un pasıyla ceza sahasında topla buluşan Campanharo'nun vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

10. dakikada Donk'un hava pasında savunmanın arkasında topla buluşan Emre Akbaba'nın ceza sahasında karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta, açıyı daraltan Lung gole izin vermedi.

11. dakikada Linnes'in yerden pasında penaltı noktası üzerinde topu kontrol eden Feghouli'nin vuruşunda, kaleci Lung meşin yuvarlağa sahip oldu.

15. dakikada Hes Kablo Kayserispor ceza sahasında oluşan karambolde topu önünde bulan Emre Akbaba'nın şutunda, meşin yuvarlak savunmaya çarparak kornere gitti.

19. dakikada Emre Kılınç'ın ceza yayı önünde kullandığı serbest vuruşta, kale sahasında Diagne'nin kafa vuruşunda kaleci Lung son anda topu kornere çeldi.

21. dakikada Emre Kılıç'ın sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta, arka direkte iyi yükselen Donk'un kafa vuruşunda top direkten döndü. Sonrasında savunmaya çarpan meşin yuvarlak kornere gitti.

39. dakikada Oğulcan Çağlayan'ın pasıyla ceza sahasının sağ çaprazında kaleci ile karşı karşıya kalan Feghouli'nin sert şutunda, Lung topu üstten kornere gönderdi.

45+3. dakikada Linnes'in sağdan ortasında, kale sahası çizgisi üzerinde Diagne'nin yaptığı vuruşta, kaleci Lung ayağıyla topu uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın ilk yarısını 0-0 berabere tamamlandı.

51. dakikada Sofiane Feghouli'nin sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında Cristian Sapunaru kafayla topu uzaklaştırmayı başarıyor.

62. dakikada Muğdat Çelik sağ kanattan ceza alanına giren Linnes'i düşürdü. Hakem Turgut Doman VAR'da pozisyonu değerlendirdi ve penaltı kararı verdi.

63. dakikada Diagne penaltıyı gole çevirdi.

69. dakikada Galatasaray'ın 19 yaşındaki forveti Ali Yavuz Kol, Süper Lig'de ilk kez sahada Etebo ve Emre Taşdemir de oyuna girdi.

71. dakikada Gustavo Campanharo ceza alanı dışından çektiği şutla takımına beraberliği getirdi. Konuk ekibin kaleyi tutan ilk şutu gol oldu.

Galatasaray - Hes Kablo Kayserispor maçı 1-1 berabere sona erdi.

GALATASARAY - KAYSERİSPOR MAÇINDAN NOTLAR

Süper Lig'in 9. haftasında Hes Kablo Kayserispor'u konuk eden Galatasaray'da sakatlık ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle 6 futbolcu kadroda yer almadı.

İstanbul'un sarı-kırmızılı takımında sakatlığı devam eden Radamel Falcao ile Kovid-19 testleri pozitif çıkan Arda Turan, Ryan Babel, Omar Elabdellaoui, Okan Kocuk ve Younes Belhanda müsabakanın kadrosunda bulunmadı.

Galatasaray'da tedavileri tamamlanan Christian Luyindama, Peter Etebo ve Emre Taşdemir ise maçta yedekler arasında yer aldı.

Galatasaray maça Fatih Öztürk, Martin Linnes, Ryan Donk, Marcao, Marcelo Saracchi, Taylan Antalyalı, Emre Akbaba, Emre Kılınç, Sofiane Feghouli, Oğulcan Çağlayan ve Mbaye Diagne 11'i ile başladı.

Ev sahibi ekibin yedek kulübesinde ise Luyindama, Etebo ve Emre Taşdemir'in yanı sıra Kerem Yusuf Ersunar, Şener Özbayraklı, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Emin Bayram, Jesse Sekidika ve Ali Yavuz Kol oturdu.

OĞULCAN ÇAĞLAYAN SARI-KIRMIZILI FORMAYLA İLK KEZ 11'DE

Galatasaray'da sezon başında transfer edilen Oğulcan Çağlayan, sarı-kırmızılı formayla ilk kez bir maça 11'de çıktı.

Oğulcan Çağlayan, Galatasaray'da daha önce iki maçta sonradan oyuna dahil olmuştu.