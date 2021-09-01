İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'ndeki yangın 9 saatlik çalışmanın ardından kontrol altında

İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde saat 21.00 sıralarında çıkan yangına, ilçe belediyelerinden gelen su tankları ile 61 araç ve 140 personelle müdahale eden İstanbul İtfaiyesi, yaklaşık 9 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına aldı.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale ettiği sırada yaşanan art arda patlamalarda bir metal parçasının bölgede bulunan itfaiye aracının ön camına saplandığı öğrenildi.

Tamamen kontrol altına alınan yangında, ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

İBB BAŞKANI İMAMOĞLU, İNCELEMELERDE BULUNDU

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yangının çıktığı sanayi sitesine gelerek yetkililerden bilgi aldı.



Gazetecilere, 50'ye yakın iş yerinin zarar gördüğünün tahmin edildiğini belirten İmamoğlu, yangının kimyasal madde ağırlıklı olduğunu, bu nedenle itfaiye çalışanlarının yoğun bir mücadele verdiğini söyledi.

Yaralanan 1 iş yeri sahibinin hastaneye kaldırıldığını ifade eden İmamoğlu, 2 itfaiye görevlisinin de dumandan etkilendiğini, yangının büyük bir oranda kontrol altına alındığını, çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.