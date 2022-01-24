İkiz çocuk annesi Pelin Akil, Kendall Jenner'a özendi! Kar, kış cesurluğuna engel olamadı! İzlerken içiniz donacak!

TRT 1'in sevilen dizisi Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı'nda hayat verdiği Isabel karakteriyle beğeni toplayan iki çocuk annesi başarılı oyuncu Pelin Akil, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor.

Geçtiğimiz günlerde Kendall Jenner bikinisiyle eksi beş derecede poz vermesiyle dikkatleri üzerine çekerken, bir iddialı paylaşım da güzel oyuncu Pelin Akil'den geldi.

İkiz kızları ve eşiyle eğlenceli anlarını paylaşan oyuncu, bu sefer de sosyal medyada viral olan bir akımı yaptı.

"YAPMAK İSTİYORDUM"

Akil de mayosunu giyerek bahçeye çıktı ve soğuk havaya aldırış etmeden önce kendisini karın içine bıraktı sonra da dans etti.

Akil, anları 3 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşarak, "Uzun zamandır yapmak istediğim. Challenge? Or Zatüre?" notunu yazdı.