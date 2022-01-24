Seren Serengil'den evlenme yolunda olan Hadise hakkında acımasız iddia! Yer yerinden oynayacak! Reza Zarrab konusunu yenileyerek çok konuşulacak sözlere imza attı!Kar yağışı etkili oldu! Mega kent İstanbul, beyaz gelinliğiyle büyüledi! Kartpostallık görüntüler mest ettiAziz dizisi ne zaman, hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta başlıyor?Meteoroloji kahini Kerem Ökten'den hem korkutan hem heyecanlandıran uyarı! "Kameraları hazırlayın, tarihi bir ana tanıklık edeceksiniz!"Türksat 5A frekans listesi, bilgileri 2022 | Türksat 5A frekans bilgileri değişecek mi?Ali Şansalan kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Ali Şansalan hangi takımlı?ATV Müge Anlı full izle bugün 24 Ocak 2022 | Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm full, tek parça izle YouTubeSon dakika! İstanbul Valiliği açıkladı! Kamuda mesai erken bitecek!Cumhurbaşkanı Erdoğan için "Atasözüne tutuklama" algısı yaratan Meral Akşener'in dava listesi kabarık çıktı! Ağzından kelime çıkana dava açıyormuş!İkiz çocuk annesi Pelin Akil, Kendall Jenner'a özendi! Kar, kış cesurluğuna engel olamadı! İzlerken içiniz donacak!
İstanbul2 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. İkiz çocuk annesi Pelin Akil, Kendall Jenner'a özendi! Kar, kış cesurluğuna engel olamadı! İzlerken içiniz donacak!

İkiz çocuk annesi Pelin Akil, Kendall Jenner'a özendi! Kar, kış cesurluğuna engel olamadı! İzlerken içiniz donacak!

Geçtiğimiz günlerde kar pozlarıyla ortalığı yıkan Kendall Jenner'ın ardından ikiz çocuk annesi başarılı oyuncu Pelin Akil de kendisini kara attı.

TRT 1'in sevilen dizisi Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı'nda hayat verdiği Isabel karakteriyle beğeni toplayan iki çocuk annesi başarılı oyuncu Pelin Akil, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor.

Geçtiğimiz günlerde Kendall Jenner bikinisiyle eksi beş derecede poz vermesiyle dikkatleri üzerine çekerken, bir iddialı paylaşım da güzel oyuncu Pelin Akil'den geldi.

İkiz çocuk annesi Pelin Akil, Kendall Jenner'a özendi! Kar, kış cesurluğuna engel olamadı! İzlerken içiniz donacak!

İkiz kızları ve eşiyle eğlenceli anlarını paylaşan oyuncu, bu sefer de sosyal medyada viral olan bir akımı yaptı.

"YAPMAK İSTİYORDUM"

Akil de mayosunu giyerek bahçeye çıktı ve soğuk havaya aldırış etmeden önce kendisini karın içine bıraktı sonra da dans etti.

İkiz çocuk annesi Pelin Akil, Kendall Jenner'a özendi! Kar, kış cesurluğuna engel olamadı! İzlerken içiniz donacak!

Akil, anları 3 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşarak, "Uzun zamandır yapmak istediğim. Challenge? Or Zatüre?" notunu yazdı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
1
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT