İkiz kardeşler dehşet saçtı! Baba ölü taklidi yaptı, oğlu canından oldu

İzmire bağlı Narlıdere ilçesi Altıevler Mahallesi'ndeki bir kır düğün salonunda 2 kasımda meydana geldi. İddiaya göre, birkaç ay önce Süleyman Fırat Can (28) isimli kişi, Serkan B. isimli şahıs aracılığıyla kır düğün salonunu kiralamak için işletme sahipleri ikiz kardeşler Harun-Hakan İ. ile görüşerek anlaştı. İddialara göre, daha sonra düğün salonunda yaşanan olaylar ve salonun kurşunlanması üzerine

Süleyman Fırat Can, kiralamaktan vazgeçerek verdiği 30 bin TL parayı şahıslardan geri istedi. Harun-Hakan İ. kardeşler, masrafları gerekçe göstererek paranın bir kısmını ödeyebileceklerini söyleyerek Süleyman Fırat Can'ı kovdu.

DEHŞET SAÇTILRA: BABA ÖLÜ TATLİDİ YAPTI

Daha sonra Süleyman Fırat Can ve babası Muzaffer Can, konuyu çözmek için buluşmak istedi; ancak Harun-Hakan İ. kardeşler ve arkadaşları silahlarıyla birlikte geldi. Oğlu Süleyman Fırat Can ve babası Muzaffer Can'a ateş eden şahıslar, dehşet saçtı. Olay yerinde Süleyman Fırat Can hayatını kaybederken, yaralı olarak kurtulan baba Muzaffer Can ise ölü taklidi yaparak kurtuldu. Olay sonrasında ise Harun-Hakan İ. kardeşler ve Emre D. polisler tarafından yakalandı. 3 kişi, tutuklanarak cezaevine konuldu.

"KATİLLEİRN EN AĞIR CEZAYI ALMASINI İSTİYORUM"

Olayda oğlunu kaybeden ve eşi yaralı bir şekilde kurtulan anne Dilek Can, yaşananları anlattı. Oğlunu konuşmak için çağırdıklarını; ancak şahısların silahlarla buluşma yerine geldiğini anlatan acılı anne, şahısların en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.