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  3. İkna yoluyla teslim olan terörist sayısı 24'e yükseldi

İkna yoluyla teslim olan terörist sayısı 24'e yükseldi

İçişleri Bakanlığı, biri gri kategoride aranan 5 teröristin ikna yoluyla Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

İkna yoluyla teslim olan terörist sayısı 24'e yükseldi

İçişleri Bakanlığı, biri gri kategoride aranan 5 teröristin ikna yoluyla Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi. 

İçişleri Baknlığı, yaptığı açıklamada ise şunları söyledi: 

"Emniyet Genel Müdürlüğünün ikna çalışmaları sonucu 1'i terörden arananlarda 500 bin liraya kadar ödülle 'gri liste'de olmak üzere toplam 5 terörist, Şırnak Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu."



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