İktidarı indirin uzlaşalım! Putin Ukrayna askerlerine seslendi, "Neo-nazilerle değil, sizlerle anlaşırız" diyerek darbe çağrısı yaptı!​​​​​​​

Ulusal Güvenlik Konseyi'ni toplayan Putin'in açıklamaları şöyle:

"Şehirlerin merkez kısımlarına Kiev de dahil olmak üzere mevcudiyet sağladığını görüyoruz. Şuanda milliyetçilerle savaşıyoruz. Bunun dışında bize gelen bilgilere göre, neo-naziler de çok aktif patlamalar yapıyorlar şehir merkezlerinde. Planları, Rus askerleri tarafından ateş açmaya ve olay çıkarmak. Provoke ediyorlar. Sivilleri vurduğumuzu söylemek için bunu yapıyorlar.

UKRAYNA ASKERLERİNE SESLENDİ

Yabancı danışmanlardan, ABD'li danışmanlardan herhalde bilgi alıyorlar. Ukrayna askerlerine sesleniyorum. Bu milliyetçilerin sizleri kullanmasına izin vermeyin. Bu neo-nazilerle konuşmak yerine sizlerle konuşmak daha iyidir. Sizlerle bence iyi anlaşırız ama bu uyuşturucu bağımlısı insanlar ve neo-nazilerle, sizleri çevreleyen o pisliklerle tabi ki anlaşamayacağız.

İKTİDARI İNDİRİN UZLAŞALIM

Bir kez daha Ukrayna Ordusu'na sesleniyorum. Sizleri insan kalkanı olarak kullanmalarına izin vermeyin. Ukrayna ordusu iktidarı indirirse, uzlaşmak kolay olur."

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