İl içi atama sonuçları açıklandı mı? İl içi atama sonuçları açıklayan iller 2020

Binlerce öğretmen 20-27 Temmuz 2020 tarihleri arasında İl içi yer değiştirme (atama) başvurusu yaptı. Öğretmenler, il içi yer değişikliği başvurularında en çok 40 eğitim kurumu tercih edebileceklerdi. Başvuruların sona ermesinin ardından atama sonuçları merak ediliyor. İşte İl içi atama sonuçlarına ilişkin detaylar...

2020 ÖĞRETMEN İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI

İl içi atama sonuçları MEBBİS üzerinden 28 Temmuz 2020 tarihinde açıklandı. Sonuçlarınıza aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

MEBBİS GİRİŞ SAYFASI

ATAMALAR NASIL OLACAK?

İl içi yer değişikliğine başvuracak öğretmenlerin hizmet puanları, başvuruların son günü dikkate alınarak belirlenecek. İl içi yer değiştirmeler, hizmet puanı üstünlüğüne göre öğretmenlerin tercihleri de dikkate alınarak valiliklerce yapılacaktır. Hizmet puanının eşitliği halinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı halinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlenecektir.

İL İÇİ İLİŞİK KESME NE ZAMAN?

İl içi atama sonuçlarını öğrenen öğretmenler, ilişik kesme işlemlerini 4 Ağustos 2020 tarihi itibarıyla yapabileceklerdir.

ÖĞRETMEN İLİŞİK KESME NASIL YAPILIR?

Kararnameniz okula gelecek (il veya ilçe milli eğitim müdürlüğünden elden alınabilir.)

Ayrıldığınız okul görevden ayrılma yazınızı yazacak.

Ayrıldığınız okul 4 adet Personel Nakil Bildirimi düzenleyecek:

Uzman öğretmenseniz personel nakil bildirimine kariyer basamağı olarak işletmeyi unutmayınız.

Personel Nakil Bildirimlerini ayrıldığınız Okul Müdürü, Milli Eğitim Müdürlüğünden bir yetkili ve Mal Müdürlüğünden bir yetkili imzalayıp mühürleyecek.

Personel Nakil Bildirimlerinden birer nüsha ayrıldığınız okul müdürlüğüne, Milli Eğitim Müdürlüğüne, Mal Müdürlüğüne ve göreve başlayacağınız okul müdürlüğüne teslim edilecek.

Ayrıldığınız okul müdürü isterse şahsi dosyanızı bir üst yazıyla birlikte imza karşılığı, göreve başlayacağınız okul müdürlüğüne teslim etmek üzere size teslim edebilir. Ya da 15 gün içinde göreve başlayacağınız okula iadeli taahhütlü göndermek zorundadır, göreve başlayacağınız okulun Şahsi Dosya İsteme Yazısı yazması şart değildir.

Yolluklarınızı ayrıldığınız okuldan almayı tercih edin. Bildiğim kadarıyla ve değişmediyse, yolluğunuzu ayrıldığınız okuldan alırsanız hemen ödeme yapılıyormuş, göreve başlayacağınız okuldan almak isterseniz ödeneği farklı olduğundan ödenek istenmesi gerekiyormuş ve gecikme yaşanabiliyormuş.

Ayrıldığınız okulun bağlı olduğu Milli Eğitim Müdürlüğüne giderek sgk ve hitap çıkışınızı yaptırınız.

Yeni okulunuzdan maaş hesabı için bilgi alarak ilgili şubeden hesap açma işlemlerini yaptırın.

Personel Nakil Bildiriminin bir nüshası ve size teslim edildiyse şahsi dosyanızla birlikte yeni okulunuzda görevinize başlayın.

Göreve başladığınız okulun bağlı olduğu Milli Eğitim Müdürlüğüne giderek sgk ve hitap girişinizi yaptırmayı unutmayınız.

İL İÇİ ATAMA SONUÇLARINI AÇIKLAYAN İLLER

01 Adana İl MEM

02 Adıyaman İl MEM

03 Afyon İl MEM

04 Ağrı İl MEM

05 Amasya İl MEM

06 Ankara İl MEM

07 Antalya İl MEM

08 Artvin İl MEM

09 Aydın İl MEM

10 Balıkesir İl MEM

11 Bilecik İl MEM

12 Bingöl İl MEM

13 Bitlis İl MEM

14 Bolu İl MEM

15 Burdur İl MEM

16 Bursa İl MEM

17 Çanakkale İl MEM

18 Çankırı İl MEM

19 Çorum İl MEM

20 Denizli İl MEM

21 Diyarbakır İl MEM

22 Edirne İl MEM

23 Elazığ İl MEM

24 Erzincan İl MEM

25 Erzurum İl MEM

26 Eskişehir İl MEM

27 Gaziantep İl MEM

28 Giresun İl MEM

29 Gümüşhane İl MEM

30 Hakkari İl MEM

31 Hatay İl MEM

32 Isparta İl MEM

33 Mersin İl MEM

34 İstanbul İl MEM

35 İzmir İl MEM

36 Kars İl MEM

37 Kastamonu İl MEM

38 Kayseri İl MEM

39 Kırklareli İl MEM

40 Kırşehir İl MEM

41 Kocaeli İl MEM

42 Konya İl MEM

43 Kütahya İl MEM

44 Malatya İl MEM

45 Manisa İl MEM

46 K.Maraş İl MEM

47 Mardin İl MEM

48 Muğla İl MEM

49 Muş İl MEM

50 Nevşehir İl MEM

51 Niğde İl MEM

52 Ordu İl MEM

53 Rize İl MEM

54 Sakarya İl MEM

55 Samsun İl MEM

56 Siirt İl MEM

57 Sinop İl MEM

58 Sivas İl MEM

59 Tekirdağ İl MEM

60 Tokat İl MEM

61 Trabzon İl MEM

62 Tunceli İl MEM

63 Şanlıurfa İl MEM

64 Uşak İl MEM

65 Van İl MEM

66 Yozgat İl MEM

67 Zonguldak İl MEM

68 Aksaray İl MEM

69 Bayburt İl MEM

70 Karaman İl MEM

71 Kırıkkale İl MEM

72 Batman İl MEM

73 Şırnak İl MEM

74 Bartın İl MEM

75 Ardahan İl MEM

76 Iğdır İl MEM

77 Yalova İl MEM

78 Karabük İl MEM

79 Kilis İl MEM

80 Osmaniye İl MEM

81 Düzce İl MEM

2020 YILI ÖĞRETMENLERİN İL İÇİ İSTEĞE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURU ŞARTLARI

1. Adaylığı kaldırılmış olmak,

2. 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla bulundukları eğitim kurumunda en az üç yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak,

3. 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 4 üncü maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken üç yıllık çalışma süresi sonunda öğretmen kadrosuna atananlar bakımından, bu bölümün 1 ve 2 nci maddesine ek olarak öğretmen kadrosuna atandıkları tarihten itibaren 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla bir yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak, şartları aranacaktır.

Üç Yıllık Çalışma Süresinin Hesabında Birlikte Değerlendirilecek Süreler

1. Kadronun bulunduğu eğitim kurumunda sözleşmeli öğretmen veya asker öğretmen olarak geçirilen süreler dahil, fiilen öğretmen olarak geçirilen süreler ile diğer eğitim kuramlarında ders okutmak üzere ya da eğitim kurumu yöneticisi olarak görevlendirilen süreler,

2. Hizmetin gereği olarak il içinde veya iller arasında yer değişikliği yapılanlardan yargı kararı gereğince eski görev yerine iade edilenlerin eski ve yeni görev yerlerindeki hizmet süreleri,

3. Görevli oldukları eğitim kurumunun dönüştürülmesi, kapanması, eğitim kurumunda norm kadro fazlası olmaları veya hizmetin gereği ve çeşitli nedenlere bağlı olarak idari tasarrufla istekleri doğrultusunda ya da resen görev yerleri değiştirilen öğretmenlerin bulundukları eğitim kurumlarında ve daha önceki eğitim kurumlarında geçen hizmet süreleri,

4. Alan değişikliği kapsamında aynı eğitim kurumuna atanan öğretmenlerin eski ve yeni alanlarında geçen hizmet süreleri, birlikte değerlendirilecektir.

ÖĞRETMENLERİN İLLER ARASI YER DEĞİŞTİRME TAKVİMİ

Öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme başvuruları ise 6-10 Ağustos 2020 tarihleri arasında yapılacak. Atamalar 11 Ağustos'ta gerçekleştirilecek. Görevden ayrılma işlemleri 12 Ağustos 2020 tarihi itibarıyla yapılacaktır.

Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme işlemleri şu şekilde;

1. Aşama

Başvurular : 12 Ağustos 2020-17 Ağustos 2020

2. Aşama

Tercihler : 20 Ağustos 2020-24 Ağustos 2020

Atamalar : 25 Ağustos 2020

Görevden ayrılma işlemleri 26 Ağustos 2020 tarihi itibarıyla yapılacaktır.

MEBBİS ŞİFRESİ NASIL ALINIR?

MEBBİS şifrelerini unutan yada mevcut şifresi ile giriş yapamayan kullanıcılar https://mebbis.meb.gov.tr adresine girerek “ Şifremi Unuttum “ yazan yere tıklayabilir ve buradan şifrenizi belirleyebilirsiniz. Bunun yanı sıra e-müfredat sisteminde yer alan “Şifremi unuttum” kısmında da “MEBBİS Kullanıcıları İçin Şifre Hatırlatma Bölümü” linkini tıklayarak şifre işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.