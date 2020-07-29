İl içi atama sonuçları açıklandı mı? İl içi atama sonuçları açıklayan iller 2020
Öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları sona erdi. Bu kez gözler atama sonuçlarına çevrildi. Peki İl içi atama sonuçları açıklandı mı? İşte İl içi atama sonuçları açıklayan iller 2020...
Binlerce öğretmen 20-27 Temmuz 2020 tarihleri arasında İl içi yer değiştirme (atama) başvurusu yaptı. Öğretmenler, il içi yer değişikliği başvurularında en çok 40 eğitim kurumu tercih edebileceklerdi. Başvuruların sona ermesinin ardından atama sonuçları merak ediliyor. İşte İl içi atama sonuçlarına ilişkin detaylar...
2020 ÖĞRETMEN İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI
İl içi atama sonuçları MEBBİS üzerinden 28 Temmuz 2020 tarihinde açıklandı. Sonuçlarınıza aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
ATAMALAR NASIL OLACAK?
İl içi yer değişikliğine başvuracak öğretmenlerin hizmet puanları, başvuruların son günü dikkate alınarak belirlenecek. İl içi yer değiştirmeler, hizmet puanı üstünlüğüne göre öğretmenlerin tercihleri de dikkate alınarak valiliklerce yapılacaktır. Hizmet puanının eşitliği halinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı halinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlenecektir.
İL İÇİ İLİŞİK KESME NE ZAMAN?
İl içi atama sonuçlarını öğrenen öğretmenler, ilişik kesme işlemlerini 4 Ağustos 2020 tarihi itibarıyla yapabileceklerdir.
ÖĞRETMEN İLİŞİK KESME NASIL YAPILIR?
Kararnameniz okula gelecek (il veya ilçe milli eğitim müdürlüğünden elden alınabilir.)
Ayrıldığınız okul görevden ayrılma yazınızı yazacak.
Ayrıldığınız okul 4 adet Personel Nakil Bildirimi düzenleyecek:
Uzman öğretmenseniz personel nakil bildirimine kariyer basamağı olarak işletmeyi unutmayınız.
Personel Nakil Bildirimlerini ayrıldığınız Okul Müdürü, Milli Eğitim Müdürlüğünden bir yetkili ve Mal Müdürlüğünden bir yetkili imzalayıp mühürleyecek.
Personel Nakil Bildirimlerinden birer nüsha ayrıldığınız okul müdürlüğüne, Milli Eğitim Müdürlüğüne, Mal Müdürlüğüne ve göreve başlayacağınız okul müdürlüğüne teslim edilecek.
Ayrıldığınız okul müdürü isterse şahsi dosyanızı bir üst yazıyla birlikte imza karşılığı, göreve başlayacağınız okul müdürlüğüne teslim etmek üzere size teslim edebilir. Ya da 15 gün içinde göreve başlayacağınız okula iadeli taahhütlü göndermek zorundadır, göreve başlayacağınız okulun Şahsi Dosya İsteme Yazısı yazması şart değildir.
Yolluklarınızı ayrıldığınız okuldan almayı tercih edin. Bildiğim kadarıyla ve değişmediyse, yolluğunuzu ayrıldığınız okuldan alırsanız hemen ödeme yapılıyormuş, göreve başlayacağınız okuldan almak isterseniz ödeneği farklı olduğundan ödenek istenmesi gerekiyormuş ve gecikme yaşanabiliyormuş.
Ayrıldığınız okulun bağlı olduğu Milli Eğitim Müdürlüğüne giderek sgk ve hitap çıkışınızı yaptırınız.
Yeni okulunuzdan maaş hesabı için bilgi alarak ilgili şubeden hesap açma işlemlerini yaptırın.
Personel Nakil Bildiriminin bir nüshası ve size teslim edildiyse şahsi dosyanızla birlikte yeni okulunuzda görevinize başlayın.
Göreve başladığınız okulun bağlı olduğu Milli Eğitim Müdürlüğüne giderek sgk ve hitap girişinizi yaptırmayı unutmayınız.
İL İÇİ ATAMA SONUÇLARINI AÇIKLAYAN İLLER
01 Adana İl MEM
02 Adıyaman İl MEM
03 Afyon İl MEM
04 Ağrı İl MEM
05 Amasya İl MEM
06 Ankara İl MEM
07 Antalya İl MEM
08 Artvin İl MEM
09 Aydın İl MEM
10 Balıkesir İl MEM
11 Bilecik İl MEM
12 Bingöl İl MEM
13 Bitlis İl MEM
14 Bolu İl MEM
15 Burdur İl MEM
16 Bursa İl MEM
17 Çanakkale İl MEM
18 Çankırı İl MEM
19 Çorum İl MEM
20 Denizli İl MEM
21 Diyarbakır İl MEM
22 Edirne İl MEM
23 Elazığ İl MEM
24 Erzincan İl MEM
25 Erzurum İl MEM
26 Eskişehir İl MEM
27 Gaziantep İl MEM
28 Giresun İl MEM
29 Gümüşhane İl MEM
30 Hakkari İl MEM
31 Hatay İl MEM
32 Isparta İl MEM
33 Mersin İl MEM
34 İstanbul İl MEM
35 İzmir İl MEM
36 Kars İl MEM
37 Kastamonu İl MEM
38 Kayseri İl MEM
39 Kırklareli İl MEM
40 Kırşehir İl MEM
41 Kocaeli İl MEM
42 Konya İl MEM
43 Kütahya İl MEM
44 Malatya İl MEM
45 Manisa İl MEM
46 K.Maraş İl MEM
47 Mardin İl MEM
48 Muğla İl MEM
49 Muş İl MEM
50 Nevşehir İl MEM
51 Niğde İl MEM
52 Ordu İl MEM
53 Rize İl MEM
54 Sakarya İl MEM
55 Samsun İl MEM
56 Siirt İl MEM
57 Sinop İl MEM
58 Sivas İl MEM
59 Tekirdağ İl MEM
60 Tokat İl MEM
61 Trabzon İl MEM
62 Tunceli İl MEM
63 Şanlıurfa İl MEM
64 Uşak İl MEM
65 Van İl MEM
66 Yozgat İl MEM
67 Zonguldak İl MEM
68 Aksaray İl MEM
69 Bayburt İl MEM
70 Karaman İl MEM
71 Kırıkkale İl MEM
72 Batman İl MEM
73 Şırnak İl MEM
74 Bartın İl MEM
75 Ardahan İl MEM
76 Iğdır İl MEM
77 Yalova İl MEM
78 Karabük İl MEM
79 Kilis İl MEM
80 Osmaniye İl MEM
81 Düzce İl MEM
2020 YILI ÖĞRETMENLERİN İL İÇİ İSTEĞE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURU ŞARTLARI
1. Adaylığı kaldırılmış olmak,
2. 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla bulundukları eğitim kurumunda en az üç yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak,
3. 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 4 üncü maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken üç yıllık çalışma süresi sonunda öğretmen kadrosuna atananlar bakımından, bu bölümün 1 ve 2 nci maddesine ek olarak öğretmen kadrosuna atandıkları tarihten itibaren 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla bir yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak, şartları aranacaktır.
Üç Yıllık Çalışma Süresinin Hesabında Birlikte Değerlendirilecek Süreler
1. Kadronun bulunduğu eğitim kurumunda sözleşmeli öğretmen veya asker öğretmen olarak geçirilen süreler dahil, fiilen öğretmen olarak geçirilen süreler ile diğer eğitim kuramlarında ders okutmak üzere ya da eğitim kurumu yöneticisi olarak görevlendirilen süreler,
2. Hizmetin gereği olarak il içinde veya iller arasında yer değişikliği yapılanlardan yargı kararı gereğince eski görev yerine iade edilenlerin eski ve yeni görev yerlerindeki hizmet süreleri,
3. Görevli oldukları eğitim kurumunun dönüştürülmesi, kapanması, eğitim kurumunda norm kadro fazlası olmaları veya hizmetin gereği ve çeşitli nedenlere bağlı olarak idari tasarrufla istekleri doğrultusunda ya da resen görev yerleri değiştirilen öğretmenlerin bulundukları eğitim kurumlarında ve daha önceki eğitim kurumlarında geçen hizmet süreleri,
4. Alan değişikliği kapsamında aynı eğitim kurumuna atanan öğretmenlerin eski ve yeni alanlarında geçen hizmet süreleri, birlikte değerlendirilecektir.
ÖĞRETMENLERİN İLLER ARASI YER DEĞİŞTİRME TAKVİMİ
Öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme başvuruları ise 6-10 Ağustos 2020 tarihleri arasında yapılacak. Atamalar 11 Ağustos'ta gerçekleştirilecek. Görevden ayrılma işlemleri 12 Ağustos 2020 tarihi itibarıyla yapılacaktır.
Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme işlemleri şu şekilde;
1. Aşama
Başvurular : 12 Ağustos 2020-17 Ağustos 2020
2. Aşama
Tercihler : 20 Ağustos 2020-24 Ağustos 2020
Atamalar : 25 Ağustos 2020
Görevden ayrılma işlemleri 26 Ağustos 2020 tarihi itibarıyla yapılacaktır.
MEBBİS ŞİFRESİ NASIL ALINIR?
MEBBİS şifrelerini unutan yada mevcut şifresi ile giriş yapamayan kullanıcılar https://mebbis.meb.gov.tr adresine girerek “ Şifremi Unuttum “ yazan yere tıklayabilir ve buradan şifrenizi belirleyebilirsiniz. Bunun yanı sıra e-müfredat sisteminde yer alan “Şifremi unuttum” kısmında da “MEBBİS Kullanıcıları İçin Şifre Hatırlatma Bölümü” linkini tıklayarak şifre işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.