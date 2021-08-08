İl il açıkladı! Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden turuncu uyarı!

Meteoroloji'nin tahminlerine göre Orta ve Doğu Karadeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların 09 Ağustos Pazartesi günü ile 10 Ağustos Salı günü; Trabzon, Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli olacak. Yağışların, Ordu, Giresun çevreleri ile Trabzon'un batı ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacağı ön görülüyor. Kuvvetli yağışların 10 Ağustos Salı günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi tahmin ediliyor. Sel, su baskını, heyecan, yıldırım, yerel doğu yağışı, kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı Meteoroloji tarafından uyarı geldi.