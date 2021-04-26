İl Sağlık Müdürü açıkladı "Düzce de 65 yaş üstünün yüzde 80’i aşılandı"

Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, aşılama çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu. Düzce'de koronavirüs ile mücadele kapsamında, 65 yaş ve üzeri vatandaşların yüzde 80'i aşılandı.14 Ocak'ta tüm Türkiye'de olduğu gibi Düzce'de de başlayan çalışmalar ile ildeki 65 yaş üstü vatandaşların büyük çoğunluğu aşılandı. Aşılama çalışmaları hakkında bilgi veren Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, "Aşılanmayan olarak yaklaşık yüzde 20 olarak gözüküyor ama bunun bir kısmı kovid-19 geçirdiği için oran daha da az yüzde 5 ve yüzde 7 gibi. O rakama denk geliyor diye düşünüyorum. Yüzde 80 civarında 65 yaş üstü aşılanma oranı oldu" dedi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı