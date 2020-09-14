İl ve ilçe belediyelerine zabıta alım ilanı 2020 | Başvuru tarihleri ve istenen evraklar

Şırnak, Sakarya gibi iller ile Bodrum, Bafra ilçelerindeki belediyelere zabıta alımı yapılacak. Her belediyenin alım ilanlarına kendi sitelerinden ulaşabilirsiniz. Peki 2020 belediye zabıta başvuruları ne zaman? Hangi illerde alım yapılıyor? Başvuru şartları nelerdir? Hangi belgeler gerekiyor? İşte detaylar...

ZABITA MEMURU OLMANIN ŞARTLARI NELERDİR?

Zabıta olmak isteyen adayların KPSS'de en az 60 alması gerekiyor. Ardından adaylar sözlü mülakata çağırılacaklar. Sözlü mülakattan yeterli puanı alan adayların, KPSS puanını da hesaba katılarak zabıta memuru olarak istihdam ediliyor.

2020 ZABITA MEMUR ALIMI YAPAN İLLER

İl ve ilçe belediyelerine zabıta alımı başvuruları başladı. İşte alım yapan iller ve ilçeler...

BAFRA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MEMUR ALIMI

12/10/2020 tarihinde başlayacak olan başvurular 16/10/2020 günü mesai bitimine kadar devam edecek.

BODRUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MEMUR ALIMI

12/10/2020 tarihinde başlayacak olan başvurular 16/10/2020 günü mesai bitimine kadar devam edecek.

ŞIRNAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MEMUR ALIMI

Adaylar, başvuru esnasında istenilen belgeler ile birlikte 28.09.2020 gününden 02.10.2020 günü mesai bitimine kadar (mesai saatleri 09.30-17.00) Yazı İşleri Müdürlüğü'nden (Şırnak Belediyesi Hizmet Binası Bahçelievler Mahallesi Cizre Caddesi No:2) müracaatlarını yapabilecekler..

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MEMUR ALIMI

Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için; İlanda sayılan başvuru belgelerini 28/09/2020'den 02/10/2020 Cuma günü saat 17:00'ye kadar (mesai günleri 09:00-17:00 saatleri arasında) Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığı İtfaiye Dairesi Başkanlığı yerleşkesinde bulunan başvuru bürosuna teslim etmeleri gerekmektedir.

MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MEMURU ALIMI

Adayların yapılacak sözlü sınav ve uygulamalı sınava katılabilmeleri için;Başvuru formunu eksiksiz ve doğru olarak doldurmaları ve istenilen diğer belgelerle birlikte 21.09.2020 – 25.09.2020 tarihleri arasında (09:30-16:30 saatleri arasında) Meram Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

ŞİŞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MEMURU ALIMI

Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için;İlanda sayılan başvuru belgelerini 17 Ağustos - 01 Ekim 2020 tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde (mesai günlerinde saat 09:00-17:30 arasında) Merkez Mahallesi Darülaceze Caddesi No. 8- 34381 Şişli/İstanbul adresinde bulunan Şişli Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.)

ZABITA OLMA ŞARTLARI NELERDİR?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan adaylar.25 yaşını doldurmamış olan adaylar.Kamu haklarının hiçbirinden mahrum olmayan adaylar.Yüz kızartıcı bir ceza almamış olan adaylar.Yasa uyarınca herhangi bir durumdan dolayı hüküm giymemiş olan adaylar.Erkek adaylar için askerlikle İlişiği Bulunmayan adaylar.En az lise mezunu olan adaylar.Erkeklerde en az 1.75 m boyunca olmak Kadınlarda 1.67 Boyunda olan adaylar.Boyun 1 m den fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg. dan fazla fark olmamak. gibi şartlar aranmaktadır.Zabıta olmak için asgari eğitim düzeyinin lise ve dengi olması yeterlidir.Zabıta olmak için KPSS'den alınması gereken puan alt sınırı her alım ilanında belirtiliyor.

ŞAHİN BEY VE AKSARAY BELEDİYESİNE EN AZ LİSE MEZUNU ZABITA ALIMI YAPILACAK

Şahinbey ve Aksaray Belediye Başkanlığı tarafından yayımlanan duyuruda en az lise mezunları arasından zabıta memuru alımı yapılacağına yer verildi. Başvuru yapmak isteyen adayların 18 Eylül tarihine kadar aşağıdaki evrakları Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi Akkent Mahallesi 400 Nolu Cadde No.44/1 Şahinbey/Gaziantep adresinde bulunan başvuru masasına şahsen teslim etmesi gerekmektedir.

1.Başvuru Formu

2.Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi

3. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, e-Devlet'ten alınan kare kodlu öğrenim belgesi(Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir)

4. Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir)

5.KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı

6. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı

7. Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı



8. Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir)

9. 3 fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak)

Peki kimler başvuru yapabilir? Başvuru şartları neler?

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

- Türk vatandaşı olmak.

- Kamu haklarından mahrum bulunmamak

- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

- Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak.

- İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

- İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak Lisans 2018-KPSSP3 türünde Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanın karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.

- Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

- 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg.dan fazla fark olmamak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.

- Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak,

- 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.