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  3. "İlacım" dediği para için mekik çekmişti! Hande Sarıoğlu'nun dolar yorumu olay oldu!

"İlacım" dediği para için mekik çekmişti! Hande Sarıoğlu'nun dolar yorumu olay oldu!

Oryantal dans videosu nedeniyle işinden olan ve kariyerine YouTube'da bahis programı sunarak devam eden Hande Sarıoğlu'nun dolar paylaşımı dikkat çekti.

Habertürk'te spor spikerliği yaptığı sırada oryantal dans paylaşımı yüzünden işinden olan ancak kariyerine YouTube'da devam etme kararı alan Hande Sarıoğlu, cesur pozlarıyla sık sık magazin basınında kendisine yer buluyor.

Yine çok konuşulacak bir paylaşıma imza atan Sarıoğlu, bu defa dolar paylaşımıyla adından söz ettirdi.

İlacım dediği para için mekik çekmişti! Hande Sarıoğlu'nun dolar yorumu olay oldu!

DOLARLA MEKİK ÇEKTİ

Geçtiğimiz haftalarda Ertan Süzgün'ün "Mekik çek. Kalk. Para vereceğim sana." demesiyle Hande Sarıoğlu, "Nasıl biliyorsun benim ilacımı." diyerek mekik çekmeye başlamıştı.

İlacım dediği para için mekik çekmişti! Hande Sarıoğlu'nun dolar yorumu olay oldu!

"SENE BİTMEDEN REŞİT OLUR"

Bu kez de doların yükselişini gören ünlü sunucu, Instagram hesabının hikayeler kısmından paylaştığı bu gönderiye, ''Dolar 16 TL. Sene bitmeden reşit olur.'' notunu düştü.

Emine Özfalcı
Magazin Editörü
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