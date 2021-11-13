İlayda Akdoğan'ın acı kaybı! Eski sevgilisini paylaştı! Erkek arkadaşı Roham Kabir'e benzerliği dikkat çekti! "Seni hep çok güzel anılarla hatırlayacağız"

Oyuncu İlayda Akdoğan, İranlı basketbolcu Roham Kabir'le iki yıldır birliktelik yaşıyor. Sık sık sosyal medya hesabından sevgilisiyle birlikte fotoğraf paylaşan Akdoğan'ın gönderileri oldukça fazla beğeni ve yorum alıyor. Fenomenlerin bilinmeyenleri adlı sayfanın haberine göre Akdoğan'ın eski sevgilisi hayatını kaybetti.

"GERÇEĞİ İLE YÜZLEŞMEM GEREKİYOR"

1,1 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından eski erkek arkadaşın paylaşan Akdoğan, "Bir gün böyle bir şey yaşanacak ve ben de bunları yazacağım diye sana söylesem benimle baya bir dalga geçerdin. Şimdi gerçeği ile yüzleşmem gerekiyor. Çok üzgünüm. Huzur içinde uyu Alp. Seni hep çok güzel anılarla hatırlayacağız..." yazarak veda etti.

Eski sevgilisinin İranlı basketbolcu sevgilisi Roham Kabir'le olan benzerliği ise dikkatlerden kaçmadı.