İlayda Altuntaş kim, kaç yaşında, nereli? İlayda Altuntaş'ın boyu, kilosu kaç?

Kanal 7'nin reyting rekorları kıran ve izleyici tarafından ilgi ile takip edilen Yemin dizinin yeni sezonu için bekleyiş devam ediyor. Dizinin baş karakteri Reyhan'ı oynayan Özge Yağız ile anlaşma fes edildi. Sezona koronavirüs nedeniyle erken veda eden Yemin dizisinde başrolün değişeceği daha önce de gündeme gelmişti. Yeni sezonda bayrağı İlayda Altuntaş devraldı. Diziyi sıkı takip eden seyirciler, İlayda Altuntaş hakkında bir çok soruyu merak ediyor. Bizler de sizler için güzel oyuncunun hayatını haberimizde derledik.

İLAYDA ALTUNTAŞ KİMDİR?

Fransa da lise eğitimi alan İlayda Altuntaş Saint Michel Fransız Lisesi’ni derece ile tamamladı. Çok iyi derece İngilizce ve Fransızca bilen güzel oyuncu, Kanada’dan da lise diploması alarak çift lise mezunu oldu.

İlk olarak Miss Turkey 2016’da finalist olarak tanındı. 5 bin kişi arasından ilk 20’ye girerek seçilmişti.

Çok iyi derecede İngilizce ve Fransızca konuşan Altuntaş, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fransızca Öğretmenliği son sınıf öğrencisi. Aynı zamanda oyunculuk konusunda da dersler alıyor.

KAÇ YAŞINDA?

Çiçeği burnunda olan oyuncu, 1995 Balıkesir doğumludur ve 25 yaşındadır.

BOYU VE KİLOSU KAÇ?

Yüzme, piyano ve bisiklet gibi alanlarda da başrılı olan genç yetenek, Reyhan karakteri ileYemin dizisinde kadın başrol oyuncusu olarak Gökberk Demirci'nin partneri oldu. İlayda Altuntaş, 1,72 cm boyunda ve 52 kg'dır.