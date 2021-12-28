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  3. İlber Ortaylı'dan muhabire tokat anlarında tepki veremeyen Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin'e destek!

İlber Ortaylı'dan muhabire tokat anlarında tepki veremeyen Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin'e destek!

Geçtiğimiz günlerde Habertürk canlı yayınında muhabire tokat atan Muharrem Sarıkaya sosyal medyanın gündemine oturmuş, o anlarda Sarıkya'nın bu eylemine sessiz kalan Fatma Şahin ise eleştirilerin hedefi olmuştu. Prof. Dr. İlber Ortaylı, Fatma Şahin'i savunarak, "Ne yapsaydı, o da eline sopa alıp Sarıkaya'yı mı dövseydi" dedi.

İlber Ortaylı'dan muhabire tokat anlarında tepki veremeyen Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin'e destek!

Son günlerde basına gündem olan Muharrem Sarıkaya'nın, medya çalışanına attığı tokat vatandaşı ve basın dünyasını ayağa kaldırmış, Sarıkaya'nın görevden istifa etmesine neden olmuştu. Öte yandan, canlı yayında yaşanan anlara şahitlik eden ve programı bozmadan konuşmasına devam eden Fatma Şahin'de eleştirilerin hedefi olmuştu. Kendisine gelen tüm tepkilere "canlı yayında öyle bir hareket yapsaydım, diğer çalışanların emeğine haksızlık etmiş olurdum" cevabını veren Şahin'e, Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan destek geldi.

İlber Ortaylı'dan muhabire tokat anlarında tepki veremeyen Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin'e destek!

"NE YAPSAYDI? ELİNE SOPA ALIP ONA MI VURSAYDI?"

Habertürk ekranlarında yer alan Kübra Par'ın sunduğu "Açık ve Net" programına konuk olan Prof. Dr. İlber Ortaylı, gazeteciye tokat atan Muharrem Sarıkaya olayına dikkat çekerek, Fatma Şahin'e destek verdi.

İlber Ortaylı'dan muhabire tokat anlarında tepki veremeyen Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin'e destek!

Ortaylı, "Gaziantep'in belediye reisi çok iyi bir arkadaş. Şimdi kalkıp ona da diyorlar ki Muharrem Sarıkaya muhabiri dövdü, o da seyretti. Eline sopa alıp o da onu mu dövecekti. Kadın oraya röportaja çıkmış yani. Böyle bu insanların tenkitlerinde biraz ölçü olsun yani çok rica edeceğim. Eline telefonu alan adam saçmalıyor. Sizin kendi kafanız yok mu yani bu çok önemli." dedi.

İlber Ortaylı'dan muhabire tokat anlarında tepki veremeyen Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin'e destek!

Büşra Mercimek
Eğitim Editörü
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