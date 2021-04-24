İletişim Başkanı Altun: 1915 olaylarını 'soykırım' olarak etiketlemesini kati surette reddediyoruz

Son dakika.. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Bıden 1915 olaylarını 'soykırım' olarak etiketlendirdi. Bıden, ''Her yıl bu günde Osmanlı dönemindeki Ermeni soykırımında ölen herkesin hayatlarını hatırlıyoruz ve böylesi bir mezalimin yeniden yaşanmasını engellemeye bağlılığımızı ortaya koyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Bıden'in skandal açıklamalarının ardından Türkiye'den tepki yağdı. Dışişleri Bakanı Mevlüd Çavuşoğlu'nun ardından İletişim Başkanı Fahrettin Altun da tepkisini dile getirdi.

''ABD BU AÇIKLAMA İLE DİZ ÇÖKMÜŞTÜR''

Altun "Biden yönetiminin 1915 olaylarını 'soykırım' olarak etiketlemesini kati surette reddediyoruz, en sert şekilde telin ediyoruz. Washington'un onurlu tarihimize gölge düşürmeyi seçmesinden dolayı ikili ilişkilerimiz açısından son derece talihsiz, üzücü bir gün yaşıyoruz. ABD makamları bu açıklamayı yaparken ne yazık ki lobilerin taleplerine diz çökmüştür." dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Biden'ın sözde soykırım ifadesini tümüyle reddediyoruz!