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İletişim Başkanı Altun'dan Amerikan siyaseti eleştirisi

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Amerikan siyasetinde son durumu değerlendirerek iç siyasette puan toplamak için Türkiye'ye saldırmanın, Amerikan çıkarlarına ve müttefikliğin ruhuna aykırı olduğunu belirtti.

İletişim Başkanı Altun'dan Amerikan siyaseti eleştirisi

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Amerikan siyasetinde son durumu değerlendirerek iç siyasette puan toplamak için Türkiye'ye saldırmanın, Amerikan çıkarlarına ve müttefikliğin ruhuna aykırı olduğunu belirtti. Altun açıklamasında, "İç siyasette puan toplamak için Türkiye'ye saldırmak, Amerikan çıkarlarına ve müttefikliğin ruhuna aykırıdır. Amerikan siyasetinde ortaya çıkan; Türkiye'yi iç siyasi tartışmalara malzeme etmeye yönelik bu endişe verici çabaları, Cumhurbaşkanımızın Başkan Trump'la iyi ilişkilerine bir saldırı olarak görüyoruz."

"ABD'li siyasetçilere ve özellikle yöneticilere çağrımız, Türkiye gibi önemli bir NATO müttefikine saldırmayı bırakıp, bizimle anlamlı bir diyalog içine girmeleridir. Bu, hem ABD'nin kendi çıkarına hem de ikili ilişkilerin geleceğinin yararınadır." ifadelerini kullandı.

Berna Akkaya
Editör


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