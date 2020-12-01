İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan CHP'ye sert sözler!

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Cumhuriyet Halk Partisi Mersin Milletvekili Ali Başarır'ın Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik "satılmış sözleri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine yanıt geldi.

"HUKUK VE MİLLET ÖNÜNDE HESABINI SORACAĞIZ"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun Twitter hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Şanlı ordumuza karşı aşağılık ifadeler kullanan "vekil"ine tek kelime etmeyen, edemeyenler milletimizin verdiği yetkiyle gece gündüz demeden bu ülke için çalışan Sayın Cumhurbaşkanımıza dil uzatıyorlar. Yazıklar olsun. Hukuk ve millet önünde hesabını soracağız!"

CHP GENEL BAŞKANI KEMAL KILIÇDAROĞLU AHLAKSIZ VEKİLİNİ SAVUNDU

Partisinin grup toplantısında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Milletinin göz bebeği TSK için 'satılmış ordu' diyen CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ı savundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu şunları söyledi;

Milli Kurtuluş Savaşı'nı verenler iki önemli ilke benimsedi. Biri siyasi, diğer ekonomik. 'Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir' diyor. Mustafa Kemal ikinci bir şey daha söylüyor. 'Siyasi bağımsızlığınızı ekonomik bağımsızlıkla taçlandıramazsanız siyasi bağımsızlığı kaybedersiniz' diyor. Türkiye ekonomik bağımsızlığında en büyük krizi yaşıyor. Para babaları ne isterse onu alıyorlar. Almanya eksi faizle borçlanıyor, Yunanistan yüzde 0,9. Türkiye ise yüzde 6 ile borçlanıyor. Türkiye'nin ekonomik bağımsızlığı risk altındadır. O kadar borç aldılar, 18 yılda hangi fabrikayı yaptı. Öyle büyük fabrikalar istemiyorum."

.